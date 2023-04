﻿U-Boot „U 17“ geht auf die letzte Reise von Kiel zum Rhein

Ein Stück Kieler Werftgeschichte wurde am Dienstag im Kieler Hafen aus dem Wasser gehoben und bei der German Naval Yards Kiel ins Dock 8 gesetzt. Es ist für das in Kiel gebaute U-Boot die erste Etappe der mehr als 1000 Kilometer langen Reise bis nach Sinsheim.

Kiel. Das Ostufer in Gaarden ist die Heimat des modernen U-Bootbaus. Am Dienstag wurde dort aber auch ein Stück deutscher U-Bootgeschichte aus dem Wasser gehoben: Das 1973 in Kiel bei HDW fertiggestellte U-Boot „U 17“ wird nach Sinsheim in Baden-Württemberg gebracht. Dort gibt es ein Technikmuseum, das zum letzten Hafen für das U-Boot werden soll.