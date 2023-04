﻿U-Boot „U 17“ wartet in Kiel auf den Start zur Rhein-Reise

Kiel. Nun ist es soweit: Das U-Boot „U 17“ wird als letzte Einheit der legendären Bootsklasse 206 überleben. Bei der Werft German Naval Yards Kiel wurde das 460 Tonnen schwere U-Boot am Freitag auf einen niederländischen Ponton verladen. Ziel ist Sinsheim in Baden-Württemberg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Sonnabend gegen 6 Uhr soll der Schleppverband die Werft in Gaarden verlassen. Der Schlepper „Teddy“ wird dann das auf dem Ponton befestigte U-Boot zur Schleuse nach Holtenau ziehen.

„U 17“ ist nicht mehr schwimmfähig – deshalb der Ponton

Für den Nord-Ostsee-Kanal soll dann ein zusätzlicher Steuerschlepper am Ponton festgemacht werden. Wenn die Schleusung gut klappt, könnte der Schleppzug gegen 7.30 Uhr die Kanalfahrt nach Brunsbüttel starten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die letzte Fahrt erfolgt auf einem Ponton, da das Boot bei der Werft im April demilitarisiert wurde und nicht mehr schwimmfähig ist. Deshalb hat das Technikmuseum Sinsheim als neuer Nutzer eine Reederei aus den Niederlanden mit der Überführung beauftragt.

Das Museum hat das 48 Meter lange U-Boot als Dauerleihgabe erhalten und wird es von nun an in Schuss halten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Marine erhofft sich dadurch auch Werbeeffekte bei der Nachwuchssuche.

Lesen Sie auch

Das in Kiel bei HDW gebaute U-Boot „U 17“ gehört zur Klasse 206A. 18 U-Boote des Typs wurden von 1971 bis 1975 bei den Werften HDW und Nordseewerke in Emden gebaut. In Kiel gibt es nur noch das U-Boot „U 15“, das gerade beim Kieler Schrotthandel in Dietrichsdorf verschrottet wird.

In Fahrt sind nur noch zwei Boote. Sie fahren für die Marine Kolumbiens. Die anderen Boote wurden bereits verschrottet.