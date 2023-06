﻿Jubiläumsparty mit Verspätung: Kieler Verein Hof Akkerboom feiert mit Folkmusik und Ausstellung

Kostenfrei bis 11:02 Uhr lesen

Marinestützpunkt Kiel

Die US Navy hat in diesem Jahr ihr bestes Schiff nach Kiel geschickt. Der neue Zerstörer „Paul Ignatius“ ist noch kein Jahr in Europa. Im Marinestützpunkt ist der Zerstörer nicht zu übersehen. Es ist in diesem Jahr das modernste Schiff.