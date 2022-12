﻿Tödlicher Stich ins Herz: Dreieinhalb Jahre für 15-jährigen Messerstecher

Knapp zwei Jahre nach dem tödlichen Raubüberfall auf einen 22-Jährigen in Kiel-Dietrichsdorf hat das Kieler Landgericht vier junge Männer verurteilt. Den zur Tatzeit 15-jährigen Hauptangeklagten verurteilte die Jugendkammer am Dienstag wegen versuchten Raubes und Körperverletzung mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe. Er hatte dem Opfer einen Messerstich ins Herz versetzt.

Kiel. Im März 2021 starb das 22-jährige Opfer eines Raubüberfalls in Kiel-Dietrichsdorf an einem Messerstich ins Herz. Am Dienstag verurteilte die Jugendstrafkammer des Kieler Landgerichts den heute 17-jährigen Hauptangeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge und versuchten Raubes im besonders schweren Fall zu dreieinhalb Jahren Jugendstrafe.