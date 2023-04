﻿Überraschung in „Zu-verschenken-Kiste“ in Kiel: Hunderte Euro stecken in Buch

Ein 22-Jähriger aus Kiel findet in einer „Zu-verschenken-Kiste“ mehrere Hundert Euro – und steckt sie nicht ein, sondern gibt sie bei der Polizei ab. Die sucht nun die Eigentümer. Ab dieser Summe müssen Finder Bargeld abgeben – sonst machen sie sich strafbar.

Kiel. Er wohnt in der Nachbarschaft im Kieler Stadtteil Ravensberg – und stößt beim Stöbern in einer „Zu-verschenken-Kiste“ auf einen wertvollen Fund: Ein 22-jähriger Kieler entdeckt in einem Buch viel Geld. Der „ehrliche Finder“ behält die Scheine aber nicht, sondern bringt sie nach Angaben von Sprecher Matthias Arends zur Kieler Polizei.