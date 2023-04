﻿Boom bei Panzern: Rheinmetall schafft neue Jobs am Standort Kiel

Trauriger Anlass, positive Folge für Kiel: Die gestiegene Nachfrage nach militärischem Gerät füllt die Auftragsbücher beim Wehrtechnikkonzern Rheinmetall. Für die Dependance in Kiel-Suchsdorf bedeutet das einen weiteren Aufbau beim Rheinmetall-Personal.

Kiel. Der Ukraine-Krieg hat die Panzer-Nachfrage und den Bedarf an anderen militärischen Fahrzeugen deutlich gesteigert. Das wirkt sich auf den Standort des Wehrtechnikkonzerns Rheinmetall in Kiel aus: Nachdem sich die Zahl der Beschäftigten in Kiel, bei der Rheinmetall Landsysteme GmbH (Kiel-Suchsdorf), in letzter Zeit bereits mehrfach erhöht hatte, werden jetzt weitere 100 neue Jobs in Kiel geschaffen. Damit steigt die Zahl der Arbeitsplätze bei Rheinmetall in Kiel auf 845.