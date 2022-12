Zwei Lastwagen unterwegs: Ukrainehilfe aus Kiel und der Region verschickt Hilfsgüter

Hygieneartikel, Campingkocher und 130 Betten: Die Ukrainehilfe Kiel Region, die sich aus Deutsch-Ukrainischer Gesellschaft Kiel, Sportvereinen und DGB zusammensetzt, hat zum 15. Mal Hilfsgüter in die Ukraine auf den Weg gebracht. Der Transport soll in sechs ukrainische Städte gebracht werden.

Kiel. Die Ukrainehilfe Kiel Region schickt mit ihrem 15. Hilfsgütertransport zwei 40-Tonnen-Lkw in die Ukraine, um die Menschen vor Ort mit Waren und Hilfsgütern zu versorgen. Die Güter werden in insgesamt sechs ukrainische Städte transportiert: Bachmut, Izyaslav, Kyiw, Saporischja, Schepetivka und Sumy.

Unter den Hilfsgütern befinden sich Mittel zur Brandbekämpfung, Notstromaggregate, Verbandsmaterial, über 130 Betten, Decken und Bettwäsche, warme Kleidung und Schuhe für Kinder und Erwachsene, Hygieneartikel und viele andere Dinge, die zum Überleben notwendig sind.

Der Krieg in der Ukraine sei den Menschen in der Kiel Region nicht gleichgültig – unzählige Menschen würden auch neun Monate nach Kriegsbeginn unvermindert weiterhelfen, so Frank Hornschu, Initiator der Ukrainehilfe Kiel Region und Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbund der Region Kiel. "Auch wenn das Leben hier nicht gerade einfacher geworden ist, überwiegt doch die Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft, weil alle wissen, dass uns die Kinder, Frauen und Männer in der Ukraine dringender denn je brauchen", sagt Frank Hornschu.

Hier können die Menschen in Kiel spenden

Gemeinsam mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft e.V. und den rund 200 Sportvereinen in Kiel organisiert Frank Hornschu die humanitäre Hilfe. Sammelstellen für die Sachspenden sind am Blücherplatz (erkennbar an der Ukraineflagge) und in der Halle 7 in Kiel-Friedrichsort, Falckensteiner Str. 2, Tor 6a (beim Werkschutz anmelden), jeweils dienstags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr. Im aktuellen Spendenaufruf können Geldspenden per Paypal an info@dug-kiel.eu gesendet werden.