﻿Wieder Hilfsgütertransport aus Kiel unterwegs

Kiel. Die Ukrainehilfe Kiel Region hat am Mittwoch, 17. Mai, wieder einen Hilfsgütertransport in die Ukraine geschickt. Mithilfe von 40-Tonnen-Lastwagen wurden Hochbetten mit integrierten Schreibtischen sowie Hunderte neuer Türen und Türzargen in die Nähe von Lwiw gebracht. Von dort werden diese in weitere umliegende Gebiete verteilt.

Die ausrangierten Hochbetten stellt die Polizeischule Eutin bereit. Sie sollen den Schutzsuchenden in Gemeinschaftsunterkünften einen Schlafplatz bieten. Die Türen und Türzargen sollen wiederum beim Wiederaufbau verwendet werden. Gespendet hatte diese der Besitzer von Schloss Bredeneek, Jürgen Paustian. Der ehemalige Bauunternehmer, der das Schloss 2004 mit seiner Frau erwarb und seitdem umfangreich restauriert hat, hatte diese in großer Zahl noch in seinem Keller gelagert und keine Verwendung mehr.

Ukrainehilfe Kiel Region organisiert Hochbetten, Türen und vieles mehr

„Eigentlich wollten wir die Türen damals ins Ahrtal spenden, haben leider aber keine Ansprechperson gefunden“, erzählt seine Frau. Durch persönliche Kontakte sei nun allerdings die Möglichkeit entstanden, die Türen und Türzargen in großer Menge dem Wiederaufbau in der Ukraine zur Verfügung zu stellen.

Derzeit werden meist im Zwei-Wochen-Rhythmus Hilfsgüter durch die Ukrainehilfe Kiel Region in die Ukraine gebracht. Die Hilfsorganisation setzt sich aus der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Kiel, Sportvereinen, DGB und freiwilligen Helfern zusammen. Frank Hornschu, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Kiel und Initiator und Organisator der Ukrainehilfe Kiel Region, sagt über die anhaltende Hilfsbereitschaft der Menschen aus Kiel und Umgebung: „Die Unterstützung ist ungebrochen. Mittlerweile haben wir aufgehört, die Anzahl der Transporte zu zählen.“

Spenden und Sachspenden für die Ukraine-Hilfe

Spenden werden in der Halle 7 in Kiel-Friedrichsort, Falckensteiner Straße 2-4, Tor 6a (beim Wachschutz anmelden) dienstags von 15 bis 17.30 Uhr und samstags von 11 bis 13.30 Uhr angenommen. Auch am Blücherplatz (Anhänger mit Ukraine-Flagge) können Sachspenden abgegeben werden, dort immer dienstags von 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr.

Benötigt werden unter anderem Erste-Hilfe-Material, haltbare Lebensmittel, Mittel zur Babyversorgung, Hygieneartikel, Decken und Kleidung, aber auch Schlafsäcke, Powerbanks, Gehhilfen oder Spielzeug. Geldspenden sind ebenfalls möglich: Via Paypal kann an info@dug-kiel.eu gespendet werden.

