﻿Ukrainische Kinder in Kiel: Der Platz bleibt knapp

Kiel. Das Wochenende ist für Mykyta Kucherenko das, was für viele andere der Montag ist: Eine Zeit, die er nicht so gerne mag. Mykyta ist sechs Jahre alt und mit seiner Mutter Hanna vor einem Jahr aus der Ukraine nach Kiel geflohen. Nach langer Suche hat er im August endlich einen Platz in einem Kindergarten gefunden. Dort fühlt er sich so wohl, dass er am liebsten jeden Tag hingehen möchte – auch am Wochenende.

Mykyta ist eines von vielen Kindern, die aus der Ukraine nach Kiel gekommen sind. 90 besuchen eine Kita in Kiel, 565 gehen in die Schule. Für die Stadt ist das ein Kraftakt. In den Kitas ist nach wie vor zu wenig Platz, das lange Warten von Mykyta kein Einzelfall. 21 ukrainische Kinder sind aktuell laut Stadt auf der Warteliste, acht starten in den kommenden Monaten.

Auch die Zahl der Kurse, in denen Kinder Deutsch als Zweitsprache (DaZ) lernen können, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Hier wird der Platz ebenfalls knapp. „Den Kita-Ausbau und die erforderlichen Plätze in Schulen zu schaffen, ist deutschlandweit eine Herkulesaufgabe, die wir nur nach und nach stemmen können“, sagt Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne).

Das zu schaffen sei auch deswegen so wichtig, weil die kindlichen Bewältigungsstrategien noch nicht so weit ausgebildet seien, um dramatische Lebensereignisse wie Krieg und Flucht verarbeiten zu können. „Wesentlicher Schlüssel ist ein regelmäßiger Tagesablauf mit festen Alltagsstrukturen“, so Treutel.

Treutel wünscht sich daher Fördermittel des Bundes und der Länder, um ein gutes Angebot schaffen zu können. Immerhin: Ausbaupläne gibt es auch ohne die Fördermittel. An der Lernwerft-Kita am Schusterkrug sollen noch dieses Jahr zwei neue Gruppen mit insgesamt 37 Plätzen entstehen.

Zusätzliche Hilfe soll nun auch von dem neuen Verein Rozmova in Kiel kommen. Dieser geht aus der ukrainischen Hochschulgruppe Sonyashny und einer anderen Hilfsorganisation hervor. Ziel des Vereins ist unter anderem die Gründung einer Samstagsschule für ukrainische Kinder in Kiel.

Ukrainische Kinder in Kiel bekommen Schulranzen geschenkt

Im Unterricht soll den Kindern vormittags Kyrillisch beigebracht werden sowie Literatur und Geschichte der Ukraine. Laut Ievgeniia Prudnykova von Rozmova ist außerdem Deutsch-Nachhilfe geplant. Das Projekt der Samstagsschule richtet sich zunächst an Kinder im Grundschulalter. Wann es losgeht, ist noch unklar. „Wir sind noch auf der Suche nach einer Schule, die uns einen Raum dafür zur Verfügung stellt“, sagt Prudnykova.

Ob Mykyta in eine DaZ-Klasse oder eine reguläre Klasse kommt, ist noch nicht entschieden. Eine Grundschule in Hassee hat er bereits gefunden, zum neuen Schuljahr geht es los. Vorher werden im Mai seine Deutschkenntnisse getestet, um die richtige Klasse für ihn auszuwählen. Der aktuelle Stand: „Er kann im Kindergarten schon viel verstehen, beim Sprechen klappt es noch nicht so gut“, sagt Mutter Hanna Kucherenko.

Gut ausgestattet für die Schule ist Mykyta: Zusammen mit zwölf anderen ukrainischen Kindern hat er kürzlich einen Schulranzen samt Ausrüstung geschenkt bekommen. Anlässlich eines Geburtstages hatte das Kieler Ehepaar Angelika und Klaus Volquartz Spenden gesammelt – und in Kooperation mit dem Schreibwarengeschäft Hugo Hamann die Ranzen zur Verfügung gestellt. Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Kinder in Kiel ist vielfältig – Herausforderungen bleiben aber.