﻿UKSH in Kiel: Neubauten für 65 Millionen Euro geplant

Verwaltung, Akademie, Stellplätze

"Klare urbane Kante", findet die Jury: So möchte das Architekturbüro agn Niederberghaus & Partner GmbH aus Ibbenbüren den Vorplatz des UKSH-Neubaus nahe Brunswiker Straße und Schlossgarten in Kiel gestalten.

Kantig, hell, großer Vorplatz: So sieht der 65-Millionen-Euro-Entwurf eines geplanten Neubaus für Verwaltung und Akademie des UKSH in Kiel aus. Ein Ibbenbürener Architekurbüro hat damit einen Realisierungswettbewerb gewonnen. Warum eine Sanierung von Bestandsgebäuden nicht in Frage kam.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket