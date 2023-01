﻿UKSH Kiel: Wie Daniela Fischer die Qualität der Ausbildung in der Intensivpflege steigert

Die Fachweiterbildung in der Intensivpflege am UKSH in Kiel wird seit August 2022 von einer Mentorin begleitet. Wie die Lehre im stressigen Arbeitsalltag einer Pflegekraft nicht zu kurz kommt.

Kiel. Als Maera Butt den ersten Tag nach ihrem Urlaub zurück zur Arbeit auf die Intensivstation der inneren Medizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel kommt, hätte sie normalerweise, wie auf der Intensivstation üblich, zwei Patienten allein betreuen müssen, Notfälle inklusive. Heute ist sie aber nicht allein. Die gelernte Pflegekraft absolviert derzeit eine zweijährige Fachweiterbildung zur Intensivpflegerin. Deshalb bekommt die 33-Jährige zeitweise Unterstützung von ihrer Mentorin Daniela Fischer. Sie stellt seit August dieses Jahres die praktische Ausbildung in der Intensivpflege am UKSH sicher. Ein Besuch.

„Heute ist es besonders chaotisch, wir sind total unterbesetzt“, sagt Maera Butt. Durch die langen Gänge der Intensivstation schreitet schnellen Schrittes das weiß und blau gekleidete Pflege- und Ärztepersonal, aus einem Raum hört man eine Stimme rufen: „Wir brauchen hier Hilfe!“ In Sekundenschnelle stehen fünf Menschen um das Bett eines Patienten, das laute Piepen der großen Dialysemaschinen wird nur gerade so übertönt von dem ernsten Tonfall der gestressten Kollegen. Normalerweise würde auch Butt jetzt unterstützen, aber Daniela Fischer kommt ihr zur Hilfe.

Mentorin am UKSH Kiel: Vorbild, Coach und Kritikerin

Daniela Fischer begleitet jeden ihrer Schülerinnen und Schüler zweimal im Monat auf den verschiedenen Intensivstationen des Universitätsklinikums. Dabei nimmt sie ihnen Arbeit ab, begleitet sie als Vorbild, Coach, Ratgeberin und Kritikerin. Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Pflege, 15 davon in der Intensivpflege, lehrt die 55-Jährige ihren Schützlingen am praktischen Beispiel von Patienten die in der Schule vermittelten Inhalte, fragt diese ab und ergänzt fehlendes Wissen.

An diesem Tag übernimmt Daniela Fischer eine der zwei Patientinnen von Maera Butt und hilft bei Notfällen mit, sodass sich Butt voll und ganz auf eine Patientin konzentrieren kann. Die Patientin, die Fischer ihrer Schülerin an diesem Tag selbst zuteilte, sei nämlich eine „gute“ Patientin. In diesem Fall bedeute das, dass sich aufgrund des anspruchsvollen Krankheitsbildes ein großes Lernpotenzial für Maera Butt ergebe. Knapp ein halbes Dutzend Schläuche hängen an Armen, Beinen, Mund und Nase der Patientin, die aufgrund einer Blutvergiftung zwei Tage zuvor auf die Intensivstation gebracht wurde. Beatmungsgerät, Nierenersatzverfahren, zwei angeschlossene Tropfe, über zehn verschiedene Spritzenpumpen – das volle Programm.

Daniela Fischer, Intensivfachpflegekraft am UKSH Kiel: „Vor 15 Jahren wären uns die Patienten mit einem Krankheitsbild wie diesem alle weggestorben.“

„Das fließt hier nicht richtig ab“, sagt Maera Butt, während sie an einem Tropf der Patientin hantiert. Das blecherne Geräusch der Beatmungsmaschine, das ein bisschen an „Darth Vader“ erinnert, ist ein ständiger Begleiter der Geräuschkulisse. Es ruft zugleich mahnend in Erinnerung, dass hier eine Patientin liegt, der es so schlecht geht, dass sie nicht aus eigener Kraft atmen kann.

Daniela Fischer fragt ihre Schülerin: „Erzähle mir bitte alles, was du zum Thema Blutvergiftung weißt.“ Ein medizinischer Fachbegriff jagt den anderen. Maera Butt ist schon gut im Thema drin. „Vor 15 Jahren wären uns die Patienten mit einem Krankheitsbild wie diesem alle weggestorben. Ein Glück, dass wir in der Medizin heute weiter sind“, so Fischer.

Themenwechsel: Jetzt geht es ums Nierenersatzverfahren. Auch hier erklärt Fischer, wie das komplexe medizinische Gerät funktioniert, welcher Filter für was gut ist, welche Methoden anzuwenden sind, und, und, und. Man merkt, wie leidenschaftlich die Mentorin des UKSH bei der Sache ist. Während sie Fachwissen erklärt, nimmt sie die Schläuche in die Hand und erzählt bildlich von den einzelnen Methoden.

Als Maera Butt gerade ein paar Fragen stellen will, platzen drei Chefärzte zur Visite ins Zimmer. Sie besprechen sich, was zu tun ist, um der Patientin zu helfen. Eine Operation soll noch am selben Tag passieren. Auch die Krankenpflegerinnen tauschen sich aus. Das hochdosierte Herzmittel in Kombination mit dem Transport und der anschließenden Operation der Patientin sei in ihrem Zustand ein enormes Risiko, so Fischer. Allerdings dürfe man aber auch nicht zu lange abwarten.

Als die Ärzte den Raum verlassen, streichelt Maera Butt ihrer Patientin über die Hand und bereitet sie für die anstehende Operation vor. Die Intensivpflegeschülerin wirkt etwas traurig. „Ich hätte mich gern noch weiter mit ihr beschäftigt.“