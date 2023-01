﻿Herr Kämpfer, fürchten Sie noch mehr Geschäftsschließungen in der Holstenstraße?

Die Schließung von Geschäften in der Holstenstraße in Kiel mehren sich – zudem geben KN-Leserinnen und Leser der Innenstadt schlechte Noten. Wie beurteilt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Zukunft der Fußgängerzone? Ein Interview über Perspektiven und Parken.

Kiel. Die Entwicklung der Kieler Innenstadt ist auf einem guten Weg. Diese Einschätzung begründet der Kieler Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent Ulf Kämpfer (SPD) im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herr Kämpfer, C&A, Saturn, Karstadt Sports, Reno, Lykkelig Liv, Hanse Fashion Outlet, Jeans Outlet, Only, Hugo Hamann – wie fassen Sie die Nachrichten von Geschäftsaufgaben in der oberen Holstenstraße auf?

Es ist natürlich nicht schön, wenn Geschäfte schließen. Andererseits ist uns klar, dass die Kieler Innenstadt sich wie andere Innenstädte tief im Strukturwandel befindet – besonders beim Bekleidungshandel. Und dass drei Jahre Corona- und nun Ukraine-Krise nicht spurlos an einer Innenstadt im Wandel vorbeigehen, musste auch jedem klar sein. Aber insgesamt ist die Innenstadtentwicklung auf gutem Weg.

Inwiefern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das Hanse Fashion Outlet, Only, Lykkelig Liv und den Spieleladen im Sophienhof gibt es schon Nachmieter. Für gute Konzepte in den richtigen Branchen gibt es ein hohes Interesse an der Kieler Innenstadt. Die Nachfrage nach freiwerdenden Flächen zeigt uns, dass die Holstenstraße immer noch ein attraktiver Einzelhandelsstandort ist.

Zu hohe Mieten ein Problem der Holstenstraße Kiel

Aber es gibt Probleme.

Das bestreitet ja niemand. Zum Beispiel werden zum Teil immer noch zu hohe Mieten verlangt. Und früher haben die Menschen sich leichter getan als heute, die sehr langgestreckte Holstenstraße von vorne bis hinten entlangzuflanieren. Heute haben wir an der unteren und mittleren Holstenstraße bis zum Holstenfleet nur noch wenig Leerstand. Was uns Sorgen macht, ist die obere Holstenstraße, vor allem die großen Flächen wie im Nordlicht. Da müssen andere Konzepte her.

Nämlich welche?

Wir müssen unsere eigene Mischung finden. Wir werden hier kein Designer Outlet Center und kein Citti Park werden. Dafür haben wir hier tolle individuelle Geschäfte wie beispielsweise Meislahn, Mahlberg, Witte, Heyck’s Kaffee. Dazu Kulturangebote wie den Bootshafensommer, Publikumsmagneten wie den Weihnachtsmarkt oder neu das Kieler Lichtermeer, neue Gastronomie, mehr Menschen, die hier wohnen, Kreuzfahrttouristen, fünf neue Hotels, eine neue Augenklinik. Wo früher Anson’s war, wird in diesem Jahr das „Kieler Ding“ fertig. Nicht einfach ein neues Bekleidungsgeschäft, sondern ein völlig neues Konzept. Das ist es, zusammen mit der Nähe zum Meer, was die Kieler Innenstadt unverwechselbar macht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann werden die Holstenstraße und ihre Plätze städtebaulich neu gestaltet?

Das wird noch während meiner zweiten Amtszeit (bis 2026, Anm. d. Red.) losgehen, aber sicher noch nicht fertiggestellt. Die Händler brauchen nach Corona und inmitten eines Wirtschaftsabschwungs jetzt erst mal eine Verschnaufpause.

Fürchten Sie noch mehr Geschäftsschließungen während der Bauphase?

Die Holstenstraße und ihre Geschäfte werden durchgängig erreichbar bleiben. Niemand will eine Vollsperrung. Der Preis dafür ist, dass der Umbau länger dauert. Lieber zwei Jahre Baustelle mit Erreichbarkeit als sechs Monate Vollsperrung. Wir planen die Baustellen auch zeitlich gemeinsam mit den Anliegern.

Leerstand im Nordlicht in Kiel – Gebäude abreißen?

Kann man bei der Gelegenheit nicht das Nordlicht wieder abreißen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann? Nur ein freier Blick auf die Nikolaikirche kann ja nicht die Lösung für die Innenstadt sein. Interessanter wäre eine halböffentliche Nutzung wie jetzt mit dem Impfzentrum oder wie in Lübeck: Die Stadt hat in einer Einkaufspassage mit viel Leerstand selbst Flächen gemietet und dort ein Stadtteilbüro eingerichtet – wir können uns Ähnliches vorstellen, etwa ein zentrales Bewerbungscenter für die Verwaltung und die städtischen Betriebe. Auf dem Dach des Nordlichts könnte man sich statt einem Parkplatz eine Kita-Freifläche oder eine Roof Top Bar vorstellen.

Ist Einkaufen allein nicht ohnehin mittlerweile eine falsche Erwartung an Innenstädte?

Die Einkaufsstraße ist kein Auslaufmodell. Einzelhandel wird in der Innenstadt immer eine wichtige Rolle spielen, aber die Flächen werden weniger. Das kann auch gar nicht anders sein in Zeiten von Internethandel, Citti-Park, Designer Outlet Center, Dodenhof. Dass in der Innenstadt alles wieder so wird, wie es mal war, ist weder machbar noch wünschenswert.

Welche Handhabe hat die Stadt Kiel gegenüber Privateigentümern, Leerstände zu vermeiden?

Das ist schwierig. Wir hoffen, rechtlich bald mehr Zugriff auf strategisch wichtige Immobilien zu bekommen, aber das liegt nicht in der Hand der Kommune. Unser Einfluss liegt in der Vernetzung und Kooperation mit den Eigentümern. Und wir müssen die Eigentümer von unserer Zukunftsvision für die Innenstadt überzeugen und dort das Vertrauen schaffen, dass die Stadt sich in die richtige Richtung entwickelt. Mit Aufbruchstimmung, einem überzeugenden Innenstadtmanagement, einem schlüssigen Entwicklungskonzept. Das haben wir, und deshalb gilt der Kieler Weg in der Fachszene mittlerweile als bundesweites Vorbild für andere Innenstädte.

Was macht die Holtenauer Straße besser als die Holstenstraße?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist nicht übertragbar, schon von den Mietpreisen her. Zu sagen: Macht’s wie in der Holtenauer, ist für die Holstenstraße keine Lösung. Vorbildlich ist in der Holtenauer allerdings die Kooperation aller Beteiligten. Da ist in der Innenstadt noch Luft nach oben.

Ulf Kämpfer: Kiel hat die niedrigsten Parkgebühren

Die Kieler CDU fordert die Senkung der Parkgebühren in der Innenstadt auf einen Euro pro Stunde. Ist das ein probates Mittel zur Belebung der Innenstadt?

Ich glaube nicht. Wir haben sowieso mit die niedrigsten Parkgebühren in ganz Deutschland. Und die Parkplätze sind ja voll. An den Gebühren kann es also nicht liegen. Was wir brauchen, ist eine höhere Effizienz der Parkplätze. Wir etablieren „smartes Parken“ mit digitalen Sensoren, um die Parkplatzsuche zu erleichtern, und wir brauchen mehr Kurzzeitparkplätze. Es gibt auch zu viele Falschparker. Da kriegen wir jetzt zehn neue Stellen zur Verkehrsüberwachung. Und zu viele Parkplätze werden von Beschäftigten aus der Innenstadt belegt, die alle zwei Stunden den Parkschein erneuern.

Müsste man dann nicht die Parkgebühren erhöhen, um auf das Preisniveau der Parkhäuser zu kommen?

Das wäre im Moment, wo wir Schwung für die Innenstadt brauchen, wohl das falsche Signal. Aber tendenziell sollten die Parkgebühren in Parkhäusern geringer sein als außerhalb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ulf Kämpfer: Zuletzt Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt getätigt

Wann haben Sie selbst zuletzt in der Innenstadt eingekauft?

Einen Teil meiner Weihnachtseinkäufe habe ich in der Innenstadt erledigt. Ich kaufe dort aus Solidarität – und aus Überzeugung.

Was haben Sie gekauft?

Zuletzt habe ich noch am 23. Dezember bei Meislahn 220 Euro gelassen.

Wo haben Sie geparkt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mein Fahrrad stand fast direkt vor dem Geschäft.

Von Michael Kluth und Dennis Betzholz