﻿Ulf Kämpfer: Innenstadt wie früher ist „weder machbar noch wünschenswert“

Die obere Holstenstraße in Kiel bereitet Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) Sorgen. Ein Auslaufmodell aber sieht er in der Einkaufsstraße nicht – und fordert neue Konzepte. Eine Roof Top Bar oder eine Kita-Freifläche auf dem Nordlicht sind nur zwei Ideen des Verwaltungschefs.

Kiel. Trotz vieler Geschäftsaufgaben in der Holstenstraße in Kiel sieht Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die Entwicklung der Innenstadt insgesamt auf einem guten Weg, wie er im Interview mit den Kieler Nachrichten sagt: „Die Einkaufsstraße ist kein Auslaufmodell. Einzelhandel wird in der Innenstadt immer eine wichtige Rolle spielen, aber die Flächen werden weniger.“

In Zeiten von Internethandel, Citti-Park, Designer Outlet Center und Dodenhof könne dies auch gar nicht anders sein, so Kämpfer: „Dass in der Innenstadt alles wieder so wird, wie es mal war, ist weder machbar noch wünschenswert.“

Für gute Konzepte in den richtigen Branchen gebe es allerdings ein hohes Interesse an der Kieler Innenstadt, sagt Kämpfer. "Die Nachfrage nach freiwerdenden Flächen zeigt uns, dass die Holstenstraße immer noch ein attraktiver Einzelhandelsstandort ist." So seien für Lykkelig Liv und Only bereits Nachmieter gefunden.

„Was uns Sorgen macht, ist die obere Holstenstraße, vor allem die großen Flächen wie im Nordlicht. Da müssen andere Konzepte her.“ So könne sich Kämpfer auf dem Dach des Nordlichts statt einem Parkplatz eine Kita-Freifläche oder eine Roof Top Bar vorstellen.

Neugestaltung der Holstenstraße in Kiel: Baubeginn noch in zweiter Amtszeit von OB Kämpfer

Auch die Neugestaltung der Holstenstraße und deren Plätzen soll die Innenstadt attraktiver machen. „Das wird noch während meiner zweiten Amtszeit (bis 2026, Anm. d. Red.) losgehen, aber sicher noch nicht fertiggestellt.“ Die Händler bräuchten nach Corona und inmitten eines Wirtschaftsabschwungs jetzt erst mal eine Verschnaufpause, so Kämpfer.

Weitere Schließung während der Bauphase befürchtet der Oberbürgermeister nicht: „Die Holstenstraße und ihre Geschäfte werden durchgängig erreichbar bleiben. Niemand will eine Vollsperrung.“ Der Preis dafür sei, dass der Umbau länger dauert: „Lieber zwei Jahre Baustelle mit Erreichbarkeit als sechs Monate Vollsperrung.“ In der Sache seien sich Stadt und Anlieger einig.

Von Michael Kluth und Dennis Betzholz