﻿So war der KN-Talk zur Zukunft der Kieler Innenstadt

Kiel. Parkplätze, Erreichbarkeit, die anstehende Umgestaltung der Holstenstraße und der Leerstand: Beim KN-Talk zur Zukunft der Innenstadt von Kiel wurde am Dienstagabend kontrovers in der Business Lounge der Wunderino-Arena diskutiert. Einig waren sich die Podiumsgäste, dass die Innenstadt vor weiteren schwierigen Jahren steht. Doch der geplante Umbau sei die Voraussetzung dafür, die City zukunftsfähig zu machen.

Rund 150 Leserinnen und Leser waren der Einladung der Kieler Nachrichten gefolgt und folgten der von Chefredakteurin Stefanie Gollasch und Lokalchef Kristian Blasel geleiteten Debatte. Aber sie stellten auch selbst viele kritische Fragen. Auf dem Podium diskutierten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Innenstadt-Managerin Janine Streu, Anneke Heinrich, Geschäftsführerin von Schuh Heinrich mit mehreren Filialen am Alten Markt, im Citti Park oder in der Holtenauer Straße sowie der Standortforscher Udo Radtke.

Leerstand in der Holstenstraße in Kiel „psychologischer Mist“

„Die Innenstadt hat es in den letzten Jahren verpasst, die Bevölkerung aus Kiel und aus dem Umland ausreichend zu überzeugen, dass sie ein toller Einkaufsstandort ist“, sagt der Hamburger Einzelhandelsexperte Udo Radtke aus Hamburg, der in Preetz geboren ist und an der Christian-Albrechts-Universität studiert hat. „Und das hängt an der Aufenthaltsqualität, an Immobilien, an der Funktionsvielfalt und an der Attraktivität der Warenhäuser. An dieser Schwäche muss gearbeitet werden.“

Die laut Anneke Heinrich „fehlende Aufenthaltsqualität“ in der Innenstadt war ein häufig genanntes Stichwort in der 90-minütigen Veranstaltung. Die Hoffnungen der Stadt ruhen darauf, dass durch die Umgestaltung der Holstenstraße mit schöneren Plätzen und mehr Sitzgelegenheiten die Attraktivität der City wieder steigt und somit der Leerstand insbesondere in der oberen Holstenstraße verschwindet – den Kämpfer als „psychologischen Mist“ bezeichnet. Innenstadt-Managerin Janine Streu bestätigt Gespräche mit potenziellen Investoren und neuen Mietern, die Kiel als Perspektivstandort sehen und darauf warten, dass der politische Beschluss zur Aufwertung der Holstenstraße getroffen wird.

Umgestaltung der Holstenstraße in Kiel: Wichtiges Konzept für die Zukunft

Bei den neuen Mietern setzt die Stadt vor allem auf regionale, individuelle Nutzer mit einer engen Bindung zu Kiel statt auf große Marken. „H&M ist nicht unser erster Ansprechpartner“, sagt Streu. Angestrebt wird eine Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitmöglichkeiten.

Wenn die Umgestaltung, die frühestens Ende 2024 beginnen soll und bis zu acht Jahren dauern könnte, abgeschlossen ist, warte auf die Kieler Innenstadt eine gute Zukunft. Davon ist Radtke überzeugt. Innenstadt-Managerin Janine Streu zieht ihren Optimismus aus einem Beispiel direkt vor der Haustür. „Das Holstenfleet hat die Erwartungen erfüllt, das Konzept ist aufgegangen.“ Einen ähnlichen „Aha-Effekt“ erwartet sie von der neuen Holstenstraße und insbesondere den einzelnen Plätzen.

Parken in Kiel: Kunden profitieren nicht von kostenloses Parken

Während der Bauphase seien allerdings Einschränkungen unvermeidbar. „Es wird zu Umsatzeinbußen führen“, prognostiziert Kämpfer. Und dennoch sei es richtig, etwas zu tun. „Kiel ist mindestens zehn Jahre zu spät dran, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Irgendwann muss man in den sauren Apfel beißen“, ergänzt Radtke. Daher fordert Anneke Heinrich einen festen Ansprechpartner für die Einzelhändler in der Innenstadt. „Es geht nur gemeinsam mit einem engen Austausch, wenn alle Gewerbetreibenden mit ins Boot geholt werden und die Erreichbarkeit der Geschäfte jederzeit gewährleistet ist.“

Dass die Innenstadt generell schlecht erreichbar sei, streitet OB Kämpfer ab – wobei auch er eingestehen muss, mit der neuen Verkehrsführung rund um Sophienblatt, Kaistraße und Andreas-Gayk-Straße noch seine Probleme zu haben. „Wir müssen weder mehr Straßen sperren noch wieder welche öffnen.“ Und auch an den Parkgebühren müsste sich nichts ändern, sagt Udo Radtke. „Parken in Kiel ist günstiger als in vielen anderen Städten.“ Kostenlose Parkplätzen hätten auf die Innenstadt keinen Effekt, glaubt auch Anneke Heinrich. „Die wären belegt von den Einzelhändlern und Angestellten. Davon haben die Kunden am Ende gar nichts.“