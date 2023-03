﻿Umgestaltung der Holstenstraße in Kiel: So viel kostet die Aufwertung

Weitere Pläne für die Umgestaltung

Bei der Umgestaltung der Holstenstraße soll es in erster Linie darum gehen, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Dafür soll der Asphalt ausgetauscht werden – in der oberen Holstenstraße sind Granitsteine, in der mittleren Holstenstraße Klinkersteine vorgesehen. Geplant sind mehr Sitzgelegenheiten und weitere Bäume und Pflanzenkübel für mehr Grün. In weiteren Bauabschnitten soll die Andreas-Gayk-Straße stärker in die Fußgängerzone integriert werden. Der Holstenplatz erhält einen im Boden verankerten Brunnen. Der Bauausschuss berät in seiner Sitzung am Donnerstag über die Pläne. In den kommenden Monaten landet das Thema auch auf der Tagesordnung im Wirtschaftsausschuss, Hauptausschuss und Finanzausschuss, ehe die Ratsversammlung die endgültige Entscheidung trifft. Das soll vermutlich in der Juni- oder Juli-Sitzung geschehen.