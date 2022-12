﻿Umweltminister Goldschmidt sieht Zustand der Ostsee kritisch

Kiel. Umweltminister Tobias Goldschmidt und Bundesmeeresbeauftragter Sebastian Unger sind mit dem Gewässerüberwachungsschiff „Haithabu“ auf die Ostsee gefahren. Auf der Fahrt am Freitag machten sich die Politiker einen Eindruck vom Zustand des Binnenmeeres. Anschließend stellten sie ihre Erkenntnisse am Tiessenkai in Kiel Holtenau vor.

Im Mittelpunkt standen Maßnahmen zur Verbesserung des Zustandes der Ostsee – zum Beispiel die Anwendung der erneuerten Düngeverordnung. Auch die Schaffung eines Ostseenationalparks und die Einrichtung von Nullnutzungszonen für die Fischerei waren Thema.

„Die Ostsee ist insgesamt in keinem guten Zustand“, sagte der Bundesmeeresbeauftragte Sebastian Unger. Es gebe Gebiete in der Ostsee, die regelrecht tot seien. Diese Gebiete würden unter Sauerstoffarmut leiden. Man müsse alles tun, um die erhöhten Nährstoffeinträge zu reduzieren. Dafür brauche man eine nachhaltige Landwirtschaft.

Umweltminister Goldschmidt: „Die meisten Nährstoffeinträge in der Ostsee sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen.“

Zu diesem Zweck habe die Bundesregierung eine neue Düngeverordnung (DüV) auf den Weg gebracht, die seit August dieses Jahres in Kraft ist. „Denn die meisten Nährstoffeinträge in der Ostsee sind auf die Landwirtschaft zurückzuführen“, erklärte Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt und ergänzte: „Mit der Düngeverordnung, die wir auch im Land umsetzen, hoffen wir sehr, dass die Situation besser wird.“

Mit der erneuerten Verordnung werden weitere Gebiete ausgewiesen, in denen erhöhte Stickstoffeinträge zu beobachten sind. Hier müssen Landwirte nun zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um ihre Einträge zu reduzieren. Die Erneuerung der DüV resultierte aus einem Vetragsverletzungsverfahren von der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland, die vor dem Europäischen Gerichtshof schuldig gesprochen wurde, die vorgegebenen maximalen Stickstoffeinträge nicht eingehalten zu haben.

Mit dem Gewässerüberwachungsschiff „Haithabu“ fuhren Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt und Bundesmeeresbeauftragter Sebastian Unger am Freitag über die Ostsee und verschafften sich einen Überblick über den Umweltzustand des Binnenmeeres. © Quelle: Jonas de la Chaux

Tobias Goldschmidt bekräftigte, wie wichtig die Einhaltung dieser Richtwerte sei: „Die Auswirkungen der Eutrophierung, also der erhöhten Nährstoffeinträge in die Gewässer, haben wir hier auf unserer Ausfahrt live erleben können.“ Vor allem die Seegraswiesen in der Ostsee würden stark darunter leiden.

Normalerweise würde man diese in Gewässern von bis zu acht Metern Tiefe finden, mittlerweile wären sie auf eine Tiefe von vier Metern zurückgegangen. Dies sei maßgeblich durch die Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft bedingt. „Gerade Seegraswiesen sind sehr wichtig für den Klimaschutz, weil sie Treibhausgase aus der Atmosphäre herausnehmen und einen Lebensraum für verschiedene Lebewesen bieten“, sagte Tobias Goldschmidt. Das zeige auch, wie schädlich diese Eutrophierung für den Klimaschutz ist.

Schaffung eines Ostseenationalparks wird unterstützt

Außerdem werde die Umsetzung eines Ostseenationalparks stark unterstützt. Denn die Ostsee müsse eine Chance auf Erholung haben. Sie brauche dabei unser ganzes Engagement, so Goldschmidt.

Ein Nationalpark in der Ostsee sei im Hinblick auf die Eutrophierung vor allem eine Maßnahme der Bewusstseinsschaffung: „Dabei wird immer wieder darauf hingewiesen, was wir als Menschen in diesem Land tun können, um unsere Gewässer besser zu schützen“, betonte Goldschmidt. Dabei sei vor allem die Landwirtschaft gefragt, aber auch private Eigentümer gefragt. Auch das Thema der Ernährung spiele eine Rolle. Wer weniger Fleisch esse, leiste auch einen Beitrag.

Zum Thema der Nullnutzungszonen für die Fischerei würden momentan Untersuchungen geführt werden, wo diese Zonen in der Ostsee umgesetzt werden könnten. Dabei werde momentan eine Kartierung durchgeführt, um zu erfassen, welche Lebensräume besonders schützenswert seien, wie zum Beispiel Riffe und Sandbänke.

Erste Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen sich im Laufe des Jahres 2023 ergeben. Das heiße nicht, dass dann automatisch Nullnutzungszonen kommen, das ist dann auch eine politische Entscheidung. Aber damit würden die fachlichen Grundlagen geschaffen, die für die Umsetzung nötig sind.