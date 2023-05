﻿Unfälle in Kiel-Schreventeich gehen zurück – aber nicht bei Radfahrern

Kiel. Die gute Nachricht: Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle in Kiel-Schreventeich ist 2022 zurückgegangen: 132 polizeilich erfasste Unfälle waren es im Stadtteil. Die schlechte: Die Zahl der Unfälle mit Radfahrern ist gestiegen, mit 64 machten sie knapp die Hälfte aller Unfälle aus. So berichtete es Sven Petersen, Leiter des Sachgebietes Verkehr bei der Kieler Polizei am Donnerstagabend im Ortsbeirat.

Und die Zahl sei in den letzten Jahren – wie auch der Anteil der Radfahrer am Verkehr – kontinuierlich angewachsen. Bei allen Unfällen im Viertel zusammengenommen hat es 2022 laut Verkehrssicherheitsbericht 124 Verletzte und neun Schwerverletzte sowie einen Todesfall gegeben.

E-Rad-Fahrer für Autofahrer schwer einzuschätzen

Für die Unfallorte gilt: Je größer die Innenstadtnähe und damit die Verkehrsdichte, desto höher die Zahl der Unfälle. Die beiden Schwerpunkte lagen auf den Kreuzungen Kronshagener Weg/Stephan-Heinzel-Straße und Westring/Gutenbergstraße. Unfall-Ursache Nummer 1 sind laut Petersen Fehler beim Abbiegen. Oft werde der Schulterblick vergessen, wodurch gerade Radfahrer besonders gefährdet würden. Andere Ursachen seien das Missachten von Rotlicht und das Schneiden von Kurven.

Sven Petersen, Leiter des Sachgebietes Verkehr, im Ortsbeirat Schreventeich: „Ein Radweg muss selbsterklärend sein. Und das sind sie in Kiel leider oft nicht.“ © Quelle: Sven Raschke

Ein weiterer häufiger Grund für Unfälle in Verbindung mit Radfahrern laut Petersen: „Elektroräder beschleunigen aus dem Stand sehr schnell auf 25 Stundenkilometer.“ Abbiegende Autofahrer rechneten häufig nicht mit einem solchen Tempo und verursachten so Zusammenstöße. Auch die Baustellen im vergangenen Jahr an den beiden Unfallschwerpunkten hätten sicherlich zu den hohen Zahlen dort beigetragen, wie Petersen auf die Frage des stellvertretenden Ortsbeiratsvorsitzenden Ralf Kretschmer (CDU) hin bestätigte.

Häufig schlechte Wegführung für Radfahrende

Ein entscheidendes Problem sei auch die häufig ungünstige Wegführung für Radfahrende in Kiel. Dazu zählen nach Petersen etwa Fußwege, die gleichzeitig von Radfahrern genutzt werden dürfen oder in beide Richtungen befahrbare Radwege. „Ein Radweg muss selbsterklärend sein. Und das sind sie in Kiel leider oft nicht. Es ist natürlich relativ schwer, eine Stadt, die viele, viele Jahre eine Autofahrerstadt war, so umzugestalten, dass sie für Fahrradfahrer genauso geeignet ist. Da tut sich die Stadt schwer.“

Längst nicht überall im Viertel ist die Verkehrslage für Radfahrer so optimal wie auf der Veloroute. © Quelle: Sven Raschke

Selbst Neubauten im Straßenverkehr seien häufig noch immer nicht für Radfahrer optimiert, so Petersen. „Unser Wunsch ist: Wir müssen da Klarheit reinbringen. Für ausreichend Sicherheit braucht der Radfahrer mehr Platz.“ Das heiße im Zweifel an einigen Stellen: weniger Parkplätze oder das Entfernen von Bäumen.

Gefahrenstelle nahe der Friedrich-Junge-Schaftsschule

Passend zu den Sorgen der Polizei beklagten mehrere Bürger im Ortsbeirat verschiedene für Radfahrer gefährliche Stellen im Viertel – insbesondere im Umfeld der Veloroute. Einer der Hinweise bezog sich auf den Wendehammer der Virchowstraße, die dort mit dem August-Bier-Weg zusammentrifft: einer Stelle, die stark von Schülern der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule frequentiert wird. Es sei nur eine Frage der Zeit, befürchtet die Bürgerin, „bis dort irgendjemand unter die Räder kommt“.

Ortsbeiratsvorsitzende Tabea Philipp (SPD) verwies auf den anstehenden Neubau der Schule, die in diesem Zuge einen Direktzugang zur Veloroute erhalte – was die Situation möglicherweise etwas entschärfe. Zusätzlich formulierte der Ortsbeirat in seiner Sitzung eine Forderung an die Stadt, am Übergang der Virchowstraße zum August-Bier-Weg eine bauliche Lösung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umzusetzen.

