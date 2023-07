Großer Feuerwehreinsatz

Schwerer Verkehrsunfall in der Kieler Innenstadt. Eine Frau ist am Stresemannplatz von einem abbiegenden Lastwagen erfasst worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Frau kam nach dem Unfall am Stresemannplatz Kiel mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

