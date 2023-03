Bei einem Ausweichmanöver am Wilhelmplatz in Kiel ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war dieser am Mittwoch gegen 18 Uhr auf dem Radweg an der Eckernförder Straße unterwegs, als er offenbar von einem Autofahrer übersehen wurde, der auf den Wilhelmplatz fahren wollte.

Unfall am Wilhelmplatz in Kiel: Radfahrer leicht verletzt

Kiel. Ein Radfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall am Wilhelmplatz in Kiel leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann um kurz nach 18 Uhr auf dem Fahrradweg an der Eckernförder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich wollte ein Autofahrer von der Fahrbahn nach rechts die Einfahrt auf den Wilhelmplatz nehmen. Dabei übersah er offenbar den Radler. Dieser wich dem Auto aus und kam auf dem angrenzenden Grünstreifen zu Fall.