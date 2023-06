Straße war gesperrt

Bei einem Autounfall auf der B 503 in Kiel haben sich am Mittwochnachmittag vier Personen leicht verletzt. Die Straße war in Fahrtrichtung Norden zwischenzeitlich voll gesperrt.

