﻿Mann verliert in Kiel Kontrolle über Pkw und rammt neun Autos

Medizinischer Notfall

Kurz vor 20.15 Uhr verlor ein Autofahrer in der Eckernförder Straße in Kiel das Bewusstsein.

Ein Autofahrer hat am Montagabend während der Fahrt das Bewusstsein verloren. Er rammte neun geparkte Autos in der Eckernförder Straße, zwei Poller und einen Fahrradständer. Ersthelfer reanimierten den Mann noch an der Unfallstelle.

