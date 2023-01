﻿Unfall auf dem Skandinaviendamm in Kiel führte zu Stau im Berufsverkehr

Unfall auf dem Skandinaviendamm in Kiel: Am Montagabend sind an der Kreuzung Skandinaviendamm und Melsdorfer Straße in Kiel zwei Autos zusammengestoßen. Der Verkehr staute sich im Berufsverkehr in beide Richtungen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

