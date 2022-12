﻿Uni Kiel gelingt bundesweit erste digitale Archäologische Ausstellung

Es ist ein Novum in der deutschen Archäologie-Geschichte: Erstmals wird eine Ausstellung nur digital zu sehen sein. Urheber des Projekts ist die Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Dabei geht es um 4000 Jahre Klimaflucht – und die Lehren für heute.

Kiel. Im Sommer 2022 trocknen in Südeuropa zahlreiche Flüsse aus. Ernten fallen aus und die Energieversorgung einiger Regionen ist eingeschränkt. Weltweit rechnen die Vereinten Nationen bis 2050 damit, dass bis zu 143 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden könnten. Der aktuelle Klimawandel beeinflusst unser Leben schon jetzt massiv. Wie sind Menschen in früheren Jahrtausenden mit Klimaveränderungen umgegangen? Können wir aus den damaligen Reaktionen etwas für heute lernen?

Das ist eines von sieben hochaktuellen Themen der digitalen Ausstellung „Alles bleibt anders“. Wie die Universität mitteilt, präsentiert sie diese Themen interaktiv aus der Langfristperspektive der Archäologie und ist fortan in deutscher und englischer Version kostenlos im Internet erlebbar. Zusammengestellt und organisiert hat diese erste archäologische Online-Ausstellung Deutschlands der Sonderforschungsbereich (SFB) 1266 „Transformations-Dimensionen“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

CAU in Kiel: Archäologische Ausstellung zeigt Lehren für heute

„Bei der aktuellen Debatte zu den sozialen und ökologischen Folgen des Klimawandels werden Klimaereignisse der Vergangenheit und welche Überlebensstrategien die Menschen damals entwickelt haben, fast komplett außer Acht gelassen“, erläutert der Kieler Archäologe und Sprecher des SFB 1266, Professor Johannes Müller. „Dabei kann die archäologische Forschung wichtige Lehren aus diesen Ereignissen anbieten. Mit ihnen können wir die aktuellen Transformationsprozesse besser verstehen und gesellschaftliche Widerstandsfähigkeiten aufbauen“, fügt er hinzu.

Neue Forschungsergebnisse des SFB 1266 zeigen beispielsweise, wie es die Menschen im Süden der Iberischen Halbinsel zwischen 2200 und 1500 vor unserer Zeit mit ihren begrenzten Möglichkeiten geschafft haben, tiefgreifende Klimaveränderungen zu überstehen. Im Südwesten kam es zu einem weitgehenden Abbruch von Siedlungen, lange erprobte Traditionen wurden aufgegeben.

Der Klimawandel führte zu einer frühen Migrationsbewegung. An der Mittelmeerküste weiter östlich schwang sich dagegen eine gänzlich neue Gesellschaftsform auf. Soziale Veränderungen und technische Innovationen ermöglichten eine Anpassung an die veränderten Umweltbedingungen, zum Beispiel dank neuer Formen der Trinkwassergewinnung.

In der digitalen Ausstellung „Alles bleibt anders“ können sich die Besucherinnen und Besucher anhand von Fotos, Texten, Videos und interaktiven Elementen selbst ein Bild machen, wie der SFB 1266 diese Themen erforscht und zu welchen Erkenntnissen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei gelangt sind.

„Alles bleibt anders“: Sieben Umbrüche aus der Vergangenheit

Klimawandel und Klimaflucht sind jedoch nur einer von sieben Themenbereichen mit starkem aktuellem Bezug. In anderen Bereichen zeigt die Ausstellung, was Großsiedlungen vor 6000 Jahren mit einer modernen, sozialistischen Kommune in Kalifornien zu tun haben. Oder sie geht der Frage nach, ob es bereits vor 5000 Jahren Pandemien gab und welches Superfood in der Bronzezeit nachhaltige Landwirtschaft ermöglichte.

„Bisher waren die Forschungsergebnisse vor allem einem wissenschaftlichen Fachpublikum vorbehalten“, so Professorin Wiebke Kirleis, Projektleiterin und Co-Sprecherin des SFB 1266, „Durch die Ausstellung ist es uns erstmals möglich, die gesamte Breite der Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen – online, für alle verständlich und interaktiv erlebbar.“

Die Ausstellung ist unter www.allesbleibtanders.com zu sehen.