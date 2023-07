Grundstein für neues Evolutionsforschungszentrum gelegt

Kiel. Kurze Wege, flexible Raumnutzung und schneller Informationsfluss: Das neue Evolutionsforschungszentrum der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel, das an der Olshausenstraße/Bremerskamp gebaut wird, soll in vielerlei Hinsicht richtungsweisend sein. Am Montag wurde der Grundstein für den Neubau gelegt, der nur der Auftakt der Entwicklung der Flächen am Bremerskamp ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dieser Bau hat auch Bedeutung für die Ausrichtung als Exzellenzuniversität“, sagt Bildungsministerin Karin Prien. 2026 will die CAU sich dafür erneut bewerben. Bis dahin soll der Neubau des „Zentrums für Grundlagenforschung in der Translationalen Evolutionsbiologie“ fertig sein.

Evolutionsbiologie soll bei medizinischen Lösungen helfen

Inhaltlich geht es vor allem darum, dass Forschende die Erkenntnisse aus der Evolutionsbiologie nutzen sollen, um nachhaltige Strategien zur Lösung aktueller Probleme in Medizin, Umweltschutz und Nahrungsmittelproduktion zu entwickeln – „zum Beispiel im Kampf gegen antibiotikaresistente bakterielle Krankheitserreger oder die schnelle Ausbreitung von Pestizidresistenzen bei Pflanzenschädlingen in der Landwirtschaft“, erklärt Prof. Hinrich Schulenburg, designierter Leiter des Zentrums. Prozesse der Evolution spielten nämlich eine zentrale Rolle bei der Entstehung dieser und anderer Probleme, „werden bislang in Wissenschaft und Praxis aber kaum beachtet“, so Schulenburg weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„An der CAU hat sich in den vergangenen Jahren ein bundesweit einzigartiger Hotspot der Evolutionsforschung entwickelt, der eine einmalige Vielfalt an Forschungsverbünden und Kooperationspartnern und ein besonders umfangreiches Themenspektrum bietet“, betont auch der Uni-Vizepräsident Markus Hundt.

Hier soll am Bremerskamp das neue Evolutionsforschungszentrum an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entstehen. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Nachhaltiger Neubau für das neue Zentrum

Auf 4850 Quadratmetern entsteht der Forschungsneubau am Bremerskamp mit hochmodernen Laboren, Büros und Tagungsräumen auf vier Geschossen mit Kapazitäten für rund 140 Forschende und Mitarbeitende in zunächst zwölf Arbeitsgruppen. „Herzstück wird ein lichtdurchlässiges Atrium sein. Alle Besprechungsräume sind in direkter Nachbarschaft dazu“, erklärt Frank Eisoldt, Geschäftsführer des Gebäudemanagements Schleswig-Holstein (GMSH), das den Neubau für das Land errichtet. Im Eingangsbereich entsteht eine Freitreppe, die den informellen, spontanen Austausch fördert.

Das Gebäudekonzept ist bewusst auf Nachhaltigkeit angelegt, die Räume sind flexibel nutzbar und weiterentwickelbar. Auch Grünfassaden und Solardach und -fassaden sind vorgesehen. Um den Klimaschutz-Aspekt des Neubaus zu betonen, gab Finanzministerin Monika Heinold in die Zeitkapsel neben den Bauplänen und der Tageszeitung auch einen Kunststoff-Eisbären.

Land und Bund investieren 58 Millionen Euro

Land und Bund investieren zusammen mehr als 58 Millionen Euro. Die Zusage für die Förderung lag 2020 binnen zehn Tagen vor: „Wir zeigen, das wir mit Geschwindigkeit anpacken können“, sagt Heinold. Für den Bau wurden trotz angespannten Landeshaushalts extra Gelder zurückgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Forschungsneubau ist der Auftakt des neuen Quartiers, dass auf der rund zehn Hektar großen Entwicklungsfläche auf dem CAU-Campus entstehen wird. Auf dem Areal, auf dem bisher Parkplätze, Büsche, Acker und Kleingärten waren, sollen unter anderem 600 Wohnungen gebaut und ein Anschluss an die Stadtbahn direkt vor dem Quartier geschaffen werden – aber auch eine Kindertagesstätte.

Lesen Sie auch

Der Bauausschuss soll am Donnerstag, 6. Juli, den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Bremerskamp II“für das Baugebiet zwischen Universitätsbibliothek, Leibnizstraße, Olshausenstraße und Kleingartenanlage empfehlen, die Ratsversammlung diesen dann final am 13. Juli fassen.

KN