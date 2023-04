﻿Warum sich beim studentischen Theater alles um Kirschbäume dreht

Die studentische Theatergruppe „Weitspuck“ zeigt in Kiel das Stück „Der Kirschgarten“. Darum geht es und hier gibt es Tickets.

Die studentische Theatergruppe „Weitspuck“ bringt „Der Kirschgarten“ nach Anton Tschechow auf die Bühne des Studentenwerks in Kiel.

Kiel. Die Theatergruppe „Weitspuck“ präsentiert das Stück „Der Kirschgarten“ nach Anton Tschechow. Gezeigt wird es in Kiel an sechs Terminen zwischen dem 28. April und dem 12. Mai jeweils um 19.30 Uhr auf der Bühne im Großen Saal der Mensa I des Studentenwerks Schleswig-Holstein am Westring 385.

„Der Kirschgarten“spielt auf einem Gut in der Provinz. Die Kirschbäume blühen, und es wird die Ankunft der Besitzerin Ljubov Ranevskaja aus Paris erwartet. Sie ist sie von Erinnerungen an ihre Kindheit und von der Schönheit des blühenden Kirschgartens überwältigt. Auf den Vorschlag, den Kirschgarten abzuholzen, um die auf dem Gut lastenden hohen Schulden zu tilgen, reagiert sie zunächst entsetzt. Gefangen zwischen Nostalgie und der Suche nach dem Glück, verdrängt Ljubov die Dringlichkeit der Situation und schwelgt, umringt von ihrem tragikomischen Hausstand, einen Sommer lang in der Vergangenheit.

Theater von Studierenden: Das sind die Kartenpreise

Das etwa 75 Minuten lange Theaterstück wird an folgenden Terminen gezeigt: Freitag, 28. April; Dienstag, 2. Mai; Montag, 8. Mai; Dienstag, 9. Mai; Donnerstag, 11. Mai; und Freitag, 12.Mai 2023.

Karten gibt es im Online-Vorverkauf unter https://studentenwerk.sh/de/veranstaltungen. Studierende (mit gültigem Studierendenausweis einer Hochschule in Schleswig-Holstein zahlen 5 Euro, Nicht-Studierende 8 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets für Studierende 7 Euro und Nicht-Studierende: 10 Euro. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.