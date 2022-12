﻿Unnötige Notrufe beim Rettungsdienst: „Kollegen sind zunehmend genervt“

Kiel. 75 000 Rettungsdiensteinsätze, 49 500 Krankentransporte und 7200 Alarmierungen der Feuerwehr: Die jährliche Zahl an Einsätzen, die von der Regionalleitstelle Mitte am Kieler Westring koordiniert werden, ist beeindruckend. Knapp 300 000 Anrufe gehen hier pro Jahr ein. Doch ein immer größer werdender Anteil an Notrufen über die 112 ist unnötig – und bindet bei Feuerwehr und Rettungsdienst wertvolle Kräfte.

„Wir müssen lernen, die Ressourcen besser einzusetzen, und dabei auch die Menschen in die Pflicht nehmen“, sagt Thomas Hinz, Leiter der Feuerwehr Kiel. Eine Rolle soll dabei die Wahl der richtigen Telefonnummer spielen. Während die 112 für lebensbedrohliche Fälle gedacht sei, sollte man bei anderen Beschwerden den ärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren (Tel. 116 117).

Leitstelle in Kiel koordiniert die Notrufe auf 20 Prozent der Landesfläche

Wer den Notruf über 112 wählt, landet hier: insgesamt 24 Arbeitsplätze, 13 Disponenten und Disponentinnen am Tag, sieben in der Nacht, zum Jahreswechsel etwas mehr. Man kann die Leitstelle gut und gerne als Kontrollzentrum bezeichnen. Von hier aus werden Rettungswagen, Krankentransportwagen oder Löschfahrzeuge durch die Regionen geschickt. Neben der Landeshauptstadt gehören auch die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön zum Versorgungsgebiet.

Wann 112 und wann 116 117 wählen? 116 117 ist eine bundeseinheitliche Telefonnummer, über die man den ärztlichen Bereitschaftsdienst in seiner Region erreicht. Über die Nummer landet man bei den Leitstellen der Kassenärztlichen Vereinigung. Sie ist bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden – etwa hohem Fieber, starken Bauchschmerzen oder Erbrechen – die richtige Wahl. Menschen sollten den ärztlichen Bereitschaftsdienst kontaktieren, wenn sie nachts oder am Wochenende gesundheitliche Beschwerden haben, bei denen sie sonst eine Arztpraxis aufsuchen würden, die Behandlung aber nicht bis zum nächsten Tag warten kann. Die 112 sollte man bei lebensbedrohlichen Symptomen, wie Bewusstlosigkeit, akuten Blutungen, starken Herzbeschwerden oder Störungen des Atemsystems wählen.

Trotz deutlich gestiegenem Notrufaufkommen und einem großen Zuständigkeitsbereich sieht der Kieler Feuerwehrchef seine Kräfte gut aufgestellt. Die Abteilungen arbeiteten untereinander sehr gut zusammen, die technischen Möglichkeiten hätten sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt. „Wir sind viel besser und schneller geworden“, sagt Hinz.

Kieler Feuerwehrchef: Kollegen verlieren Freude am Job

Doch die Entwicklung der Notrufzahlen bereitet ihm auch Sorgen. „Jeder Ernstfall rechtfertigt den hohen Aufwand, den wir betreiben. Und wir wollen auch niemanden davon abhalten, den Notruf zu wählen. Wir haben es aber zunehmend mit einer verweichlichten Gesellschaft zu tun“, sagt Hinz. Immer häufiger werde man wegen Banalitäten zu niedrigschwelligen Einsätzen gerufen. „Wir haben hoch qualifizierte Kolleginnen und Kollegen. Doch die sind zunehmend genervt und verlieren die Freude am Job.“

Die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung habe abgenommen, sagt Sönke Hornung, ärztlicher Leiter des Kieler Rettungsdienstes. „Wir sind ausgebildet, möglichst rasch lebensbedrohliche Situationen zu erkennen und zu behandeln“ – doch nicht jeder vermeintliche Notfall stellt sich später als solcher heraus. „Diese Fälle herauszufiltern, ist die Kunst auf der Leitstelle“, sagt Hinz.

Die Disponenten in der Kieler Regionalleitstelle haben Rettungseinsätze oder Krankentransporte auf ihren Bildschirmen im Blick, koordinieren die Fahrzeuge und nehmen die eingehenden Notrufe entgegen. © Quelle: Ulf Dahl

Damit dies noch besser gelingt, sind viele Abläufe standardisiert. Geht ein Notruf bei Disponent oder Disponentin ein, taucht auf einem ihrer fünf Bildschirme auch eine unterstützende Software auf, die sogenannte Strukturierte Notrufabfrage (SNA). So sollen die Fälle noch besser eingeordnet werden können. Doch klar ist auch: „Im Zweifel schicken wir einen Wagen hin“, sagt Leitstellenleiter Henrik Lehn.

Aufgrund der standardisierten Abfrage am Notruf-Telefon muss heutzutage kein Anrufender mehr die fünf W-Fragen parat haben. Man wird durch das Gespräch geleitet. Die erste Frage ist stets: Wo ist der Notfallort. Häufig weiß man dies auf der Leitstelle aber bereits. „70 Prozent der Notrufe gehen mittlerweile über Handy bei uns ein. Etwa zwei Drittel davon können wir lokalisieren“, sagt Lehn.

Thomas Hinz, Leiter der Feuerwehr Kiel, sieht seine Kräfte gut aufgestellt. Die steigende Zahl an Notrufen bereitet ihm aber Sorge. © Quelle: Ulf Dahl

Trotz technischer Verbesserungen und qualifizierterem Personal bleibt das wachsende Problem der falschen Notrufnutzung. Mit der signifikanten Steigerung des Notrufaufkommens könne das System nicht mitwachsen, sagt Feuerwehrchef Hinz. Hinzu kämen Personalengpässe an verschiedenen Stellen im Gesundheitssystem. "Natürlich bemerken wir die Überlastung der Krankenhäuser", sagt Rettungsdienstleiter Hornung.

Neben der mangelnden Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung werde diese zudem immer älter. Krankentransporte zu Rehakliniken oder Dialysezentren nehmen schon jetzt viel Raum in der Arbeit des Rettungsdienstes ein. Für die Kieler Verantwortlichen ist ein Schlüssel zur Verbesserung der Situation eine frühzeitige Gesundheitsaufklärung – am besten schon in der Schule. Doch stattdessen wird heutzutage bei Symptomen eher die Google-Suche bemüht. „Davon kann man nur abraten. Der Algorithmus spült ja das Dramatische nach oben“, sagt Hornung.

Das Symptom mit dem er und seine Kolleginnen und Kollegen in der Silvesternacht am häufigsten zu tun haben werden, verwundert nicht: übermäßiger Alkoholkonsum. „Auch hier sind einige Einsätze mindestens genauso vermeidbar“, sagt Hornung mit Blick auf das gesteigerte Notrufaufkommen zum Jahreswechsel. „Wie gesagt, die Krankenhäuser sind am Limit. Jeder sollte sich also überlegen, welches Risiko er eingeht“, ergänzt Leitstellenleiter Lehn in Bezug auf die anstehende Böllerei.