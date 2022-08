﻿Unternehmen im Gewerbegebiet Tannenberg in Kiel haben neue Anschrift

Angelika und Andreas A. Eule führen das Kieler Familienunternehmen Walterwerk in zweiter Generation. Auf ihre Anregung hin wurde die 500 Meter lange Werkstraße im Gewerbegebiet Tannenberg nach dem ehemaligen Seniorchef in Gerhard-Fröhler-Straße benannt – mit eigener, sofort zuzuordnender Hausnummer.

Projensdorf. Jahrzehntelang hatten die im Kieler Gewerbegebiet Tannenberg ansässigen Unternehmen etwas Entscheidendes gemeinsam: die Anschrift. Unter der Sammeladresse Projensdorfer Straße 324 waren in der rund 500 Meter langen Seitenstraße über zwölf Firmen zu finden, darunter große lokale Arbeitgeber wie das Walterwerk Kiel, KVP Pharma + Veterinär Produkte und die ennit AG mit Tochterunternehmen TNG. Das sorgte regelmäßig für Verwirrung. Kunden, Lieferdienste und – besonders gravierend – Rettungsdienste, bei denen es im Notfall auf jede Sekunde ankommt, hatten immer wieder Probleme, sofort das korrekte Ziel anzusteuern.

Feuerwehr forderte bessere Zuordnung

Die Rettungsdienste waren es dann auch, die im vergangenen Jahr die Forderung nach einer Änderung der Situation stellten, berichtet Walterwerk-Geschäftsführer Andreas A. Eule: „Wir Grundstückseigner wurden von der Stadt angeschrieben, dass die Feuerwehr keinen zeitsparenden Rettungseinsatz gewährleisten könne, wenn alle Firmen die gleiche Anschrift haben.“ Dass trotz weitläufiger Firmengrundstücke alle unter der gleichen Hausnummer residierten, ist eng mit der Geschichte der Walterwerke verbunden.

Walterwerk war lange Zeit einziger Anlieger im Gewerbegebiet

Als der Kieler Ingenieur und Firmengründer Hellmuth Walter Ende der 1930er-Jahre seine Forschungs- und Versuchswerke für U-Boot-Antriebe auf dem Areal errichtete, war zwar bereits klar, dass sich dort einst ein Industriegebiet entwickeln sollte, erzählt Andreas A. Eule. Das damals noch am Beginn der als Zufahrt erbauten Seitenstraße angesiedelte Walterwerk war jedoch lange Zeit der einzige Anlieger.

Gerhard Fröhler – Vom Lehrling zum Großunternehmer Seine spätere Wirkstätte lernte der 1942 in Kiel geborene Gerhard Fröhler früh kennen: Die Lehre zum Maschinenschlosser begann er 1959 in der Projensdorfer Straße 324. Nach dem Wehrdienst und dem Maschinenbaustudium arbeitete Fröhler als Entwicklungsingenieur bei der Hellmuth Walter GmbH, wurde ab den 1970er-Jahren schrittweise Teilhaber des Kieler Werks. Wie wichtig ihm dieses Ziel war, belegt Fröhlers Tochter Angelika Eule: „Als junger Familienvater hat er sogar sein Auto verkauft, um Firmenanteile erwerben zu können.“ Mit Blick für den Marktbedarf spezialisierte sich Fröhler seit den 1980er-Jahren auf die Entwicklung und Fertigung vollautomatischer Waffelbackanlagen. Walterwerk wurde weltweit führend in dem Segment. Fröhler zog sich mit 65 Jahren aus dem operativen Geschäft zurück. Die Leidenschaft für die Firmenführung ließ ihn nie los. Bis zu seinem Tod 2018 war er als Unternehmensberater tätig. Heute führen Angelika und Andreas A. Eule das Walterwerk erfolgreich in der zweiten Generation.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Walter die Produktion von Wehrtechnik auf zivile Maschinen um, zog sich nach und nach aus dem Unternehmen raus. Ab den 1970er-Jahren übernahm Gerhard Fröhler das Walterwerk. Der Kieler Ingenieur trieb nicht nur den Ausbau des eigenen Unternehmens voran, sondern durch Grundstücksverkäufe und Untervermietungen auch die Ansiedlung weiterer Betriebe. In den 1990er-Jahren zog das Walterwerk in einen Neubau im bis dato ungenutzten östlichen Teil des Gewerbegebiets. Die Werkstraße wurde in diesem Zuge verlängert. Die seit 1936 existente Anschrift Projensdorfer Straße 324 galt weiterhin für alle – bis jetzt das Schreiben der Stadtverwaltung ins Haus flatterte.

Der ehemalige Seniorchef des Kieler Walterwerks Gerhard Fröhler hat maßgeblich zur Weiterentwicklung des Gewerbegebiets Tannenberg beigetragen. © Quelle: privat

Aufwand zu hoch: KVP Pharma + Veterinär Produkte behält alte Anschrift

Die von der Unternehmerfamilie Angelika und Andreas A. Eule eingebrachte Idee, die Privatstraße zur besseren Auffindbarkeit nach dem 2018 verstorbenen Seniorchef, Vater und Schwiegervater in Gerhard-Fröhler-Straße zu benennen und den Gebäuden eigene Hausnummern zuzuteilen, kam bei den benachbarten Firmen gut an. Auch die zuständigen städtischen Gremien stimmten zu. Seit Mitte August hängt das neue Straßenschild. Eine Ausnahme bleibt: Die am Beginn der Stichstraße ansässige KVP wird die Anschrift Projensdorfer Straße 324 behalten, so Andreas A. Eule. Der Pharmaproduzent müsste andernfalls mit erheblichem Aufwand sämtliche Arzneizulassungen ändern.