﻿Kieler Wirtschaft warnt die Ratsversammlung

Kiel. Kritik der Wirtschaft an Grünen und SPD in Kiel: „Die Wirtschaft kommt im Kooperationsvertrag so gut wie nicht vor. Das widerspricht nicht nur dem Credo des Kooperationsvertrags ,alle mitzunehmen’, sondern gefährdet im hohen Maß auch die Bewältigung der notwendigen Maßnahmen, um unseren Standort zukunftsfähig zu machen“, so Hendrik Murmann, Vorstandsvorsitzender des Unternehmensverbands Kiel.

„Nur mit einer starken Wirtschaft kann die Transformation gelingen.“ Murmann mahnt an, Industriegebiete zu erhalten. Zur Verkehrspolitik fordert sein Verband, „zuerst attraktive und funktionierende Alternativen zu schaffen, bevor der Autoverkehr aus der Stadt vertrieben wird“. Er appelliert „an alle politischen Kräfte im Rat, die Belange der Kieler Unternehmen nicht aus dem Blick zu verlieren“.

