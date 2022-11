Seit 2014 ermöglichte Marie Delaperrière den Kielerinnen und Kielern in ihrem Unverpackt-Laden ein nachhaltiges Einkaufserlebnis. Nun kündigt sie die Schließung zum 31. Dezember 2022 an.

Wer hier einkauft, kommt mit vollen Taschen in den Laden: Im Unverpackt in Kiel füllen die Kundinnen und Kunden lose Ware in mitgebrachte Behältnisse ab. Mit dem Konzept des Zero-Waste-Einkaufens war Inhaberin Marie Delaperrière 2014 Pionierin in Deutschland. Jetzt kündigt sie die Schließung des Ladens an.

