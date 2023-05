﻿Warum Black Hawks über Schleswig-Holstein fliegen

Kultur und Demonstrationen

Am 6. und 7. Mai sind im Kieler Stadtgebiet verschiedene Versammlungen angemeldet. So wird die Medusastraße in Gaarden im Rahmen der Kulturrotation für einige Stunden autofrei. An der Kiellinie wird am Sonntag ab 15 Uhr anlässlich zweier Tötungsdelikte in Kiel gegen Gewalt an Frauen demonstriert.