﻿US Navy schickt ihren modernsten Zerstörer auf die Kieler Woche

Kiel. Der Zerstörer „Paul Ignatius“ ist ein richtiges Kampfschiff. Der 155 Meter lange und knapp 10000 Tonnen verdrängende Koloss ist das modernste Kriegsschiff bei der Kieler Woche. 333 Frauen und Männer sind an Bord untergebracht.

„Ein Drittel der Crew muss ständig an Bord sein, die anderen können in die Stadt und Ausflüge machen“, sagt Commander Corry Lougee. Der Mann aus Arizona hat das Kommando. Kiel ist nach Tallinn erst der zweite Auslandshafen für ihn als Kommandant.

Am 19. Mai hat er das 1,5 Milliarden Dollar teure Schiff übernommen. „Aber keine Angst, ich war vorher hier bereits als erster Offizier an Bord und kenne mich schon aus“, so Lougee. Ständige Wechsel sind der Alltag in der US Navy, der größten Seemacht auf der Welt.

Von Florida nach Spanien verlegt

Als er sich auf das Schiff versetzen ließ, hatte er sich eigentlich auf die Strände Floridas gefreut. „Doch dann kam im vergangenen Jahr die Nachricht, dass wir nach Spanien verlegt werden“, schildert er.

Forward Deployment nennt die Navy es – vorgeschobene Stationierung. „Für die Crew heißt das ein kompletter Umzug mit allen Angehörigen vom alten Heimathafen Mayport in Florida nach Südspanien“, schildert Lougee. Auch seine Familie lebt jetzt in Spanien.

Fregattenkapitän Corry W. Lougee ist erst seit vier Wochen Kommandant der „Paul Ignatius“. © Quelle: Frank Behling

Mit seinen 96 Startzellen für Flugkörper ist die „Paul Ignatius“ ein extrem scharfes Schwert amerikanischer Außenpolitik. „Always ready – Fight on“ ist das Motto der Crew. „Was auch kommt, wir sind bereit“, ergänzt Commander Lougee und deutet auf die Raketenschächte.

Und im vergangenen Jahr kam es gleich dick. Als die Nordstream-Pipelines gesprengt wurden, war die „Paul Ignatius“ das einzige US-Kampfschiff in der Nähe. An jenem 26. September lag sie aber im polnischen Gdingen.

Kiel-Premiere mit Eis und Schnee

Fast den kompletten Herbst war das Schiff dann in der Ostsee auf Patrouille. „Es war kalt, windig und sogar eisig. Sie müssen wissen, die Crew kommt ja größtenteils aus Florida“, schildert Lougee. Und auf einmal waren sie alle in der Ostsee. In direkter Tuchfühlung mit der russischen Marine und bei eisigem Wetter: „Wir mussten schnell unsere dicken Jacken wieder rauskramen“, so der Kommandant. Das sei schon ein Erlebnis gewesen.

Kurz vor Weihnachten kam dann der Befehl zur Heimreise nach Rota. „Da kamen wir zum ersten Mal nach Kiel. Es war hier wirklich eisig, und es hat geschneit“, erinnert sich Commander Lougee.

Crew findet Kiel wunderbar

Jetzt hat der Besuch den Blick der Crew auf Kiel wieder in ein anderes Licht gerückt. „Es ist wunderbar hier. All die freundlichen Menschen und die Stimmung, das Wetter“, schwärmt er. Die Crew ist überwältigt von dem Ansturm beim Open Ship.

Wann es wieder rausgeht, ist geheim. Genauso das nächste Ziel. Die Reiserouten ändern sich bei der Navy laufend. Vielleicht sind sie in einer Woche schon im Mittelmeer oder im Nordmeer vor Murmansk.

Ein Schiff mit nur 155 Metern Länge für 333 Frauen und Männer? Die Lösung sind große Schlafräume. In der US Navy hat auch auf modernen Schiffen die alte und bewährte Unterbringung in großen Gruppen beibehalten. Geschlafen wird in Decks mit bis zu 80 Kojen.

Kommandant fing als Elektriker an

Auch der Kommandant fing 1996 als Elektriker für Gasturbinen auf einem Zerstörer ganz unten in der Hierarchie an. 27 Jahre später ist er Fregattenkapitän und Kommandant eines der modernsten Schiffe der USA. Zwischendurch diente er auf Zerstörern und Kreuzern der Pazifikflotte. Am 19. Mai bekam er erst das Kommando über die „Paul Ignatius“.

Kiel ist der zweite Auslandshafen für ihn als Kommandant. Viel Zeit für Landgänge bleiben nicht. „Es gibt Verpflichtungen. Empfänge bei den anderen Schiffen gehören dazu“, sagt er und deutet zur deutschen Fregatte „Bayern“, die vor ihm liegt.

