﻿USA testen neues autonomes Boot für Minenjagd und Seenotrettung in Kiel

Kiel. Die großen Manöver wie Baltops und Air Defender sind oft eine Spielwiese für neue Waffensysteme. Bei der Kieler Woche tauchte im Marinestützpunkt in Kiel jetzt das brandneue Boot „Devil Ray T 24“ auf. Es ist das neueste autonome System der US Navy. Es soll autonom Piloten aus dem Meer retten und Minen aufspüren.

Das sieben Meter lange Boot wurde erstmals Ende Mai in Florida präsentiert. Es kann bis zu 600 Seemeilen zurücklegen und ist rund 50 Knoten schnell. „Die Baltops-Übung ist eine großartige Gelegenheit zum Experimentieren“, sagte Anthony Constable, wissenschaftlicher Berater des Office of Naval Research der 6. US-Flotte in einer Mitteilung der US Marine.

Und vor Kiel liegen die optimalen Testgebiete. Hier verfügt die Bundeswehr über große Sperrgebiete für die Minenjagd und Waffenerprobung. Auch die Norweger kamen für Waffentests gerade hier vorbei.

Neues System wurde erst im Mai vorgestellt

Bei der „Devil Ray T24“ gehe es um Aufgaben, bei denen der Einsatz von Booten mit Soldaten hohe Risiken bedeutet. Zum Beispiel dort, wo der Feind den Seeraum beschießen kann.

Dann kommen unbemannte Unterwasserfahrzeuge (UUV), unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) und unbemannte Schiffe (USV) zum Einsatz. Zu den USV gehört die „Devil Ray T 24“ von dem US-Hersteller Maritime Tactical Systems aus Florida.

Baltops wird von vielen Verbündeten und Partnern unterstützt. „Wir haben reichlich Gelegenheit, Rückmeldungen der Bediener darüber zu sammeln, wie sie die Systeme am besten nutzen können. Darüber hinaus können wir unseren NATO-Partnern neue Technologien für die zukünftige Zusammenarbeit vorstellen“, so Anthony Constable.

Drohnen arbeiten zusammen

Die zur Minenjagd eingesetzten Unterwasser-Drohnen werden von „Devil Ray T 24“ ausgesetzt. Die Unterwasserdrohnen suchen den Meeresboden autonom ab und werden auf das an der Wasseroberfläche wartende Mutterschiff genommen – ohne Hilfe von Crewmitglieder. Bislang müssen diese Unterwasserdrohnen noch von Soldaten mit Einsatzbooten in die Gefahrenzone gebracht und ausgesetzt werden.

Die zweite Aufgabe für „Devil Ray T 24“ ist die Rettung von Flugzeugbesatzungen aus feindlichen Seeräumen. Muss beispielsweise ein Jetpilot mit dem Schleudersitz aussteigen und aus einem vom Feind kontrollierten Küstengebiet gerettet werden, kann die Drohne autonom starten, das Notsignal des Piloten anpeilen und ihn retten.

Bei der US Navy nennt man diese Rettung schlicht „Joint Personnel Recovery“ (JPR). „Dies ist das erste Mal, dass wir JPR mit einem USV machen, und es ist ein relativ einfaches Szenario, aber wir interessieren uns für den Kommunikationsaspekt“, so Joe Klein, der zuständige Joint Personnel Recovery Program Manager für Baltops 23.

Bei den Testfahrten auf der Ostsee werden Fragen nach dem Suchkurs und der Ortung des Piloten im Wasser geprüft. Für die autonome Fahrt hat das Boot zahlreiche Sensoren am Mast und ein Satelliten-System.

„Mit einem USV können wir ein höheres Risiko eingehen. Im Vergleich zu unserer üblichen, größeren Bergungseinheit ist es schwerer zu erkennen. Es erhöht die Ressourcen für die Bergung in Gebieten mit hoher Bedrohung“, so Klein.

In Kiel auf der Förde war das USV „T 24“ mit Soldaten der Bundeswehr zu sehen. Die Marine hat sich die Technologie der Amerikaner angesehen.

Das große Boot mit der Aufschrift „68“ und einer US-Flagge liegt im Marinestützpunkt Kiel. Dort hat es seinen Liegeplatz bei den Wachbooten für den Schießplatz in Todendorf und Putlos. Dort haben die US-Streitkräfte seit Anfang Juni mit „T 24“ geprobt.

