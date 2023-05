﻿Vatertag in Kiel: Tausende feierten im Schrevenpark und hinterließen Müllberge

Kiel. Der Vatertag lockte viele Menschen ins Freie. Neben den Stränden an der Kieler Bucht war besonders der Schrevenpark in Kiel die zentrale Anlaufstelle für jüngere Feiernde. Die Musikanlagen wummerten, es stiegen Rauchwolken von den mitgebrachten Grills auf und es lag der bekannte süßliche Duft von Open-Air-Konzerten in der Luft. Die Stimmung unter den bis zu 2000 Menschen im Schrevenpark war überwiegend friedlich. Einsätze gab es dennoch.

Die Polizei Kiel verzeichnete am Vatertag 2023 unter anderem „Rohheitsdelikte“ und nahm einige Schrevenpark-Besucher vorübergehend in Gewahrsam. Es gab sechs Körperverletzungen und fünf Platzverweise. Meist war der übermäßige Alkoholgenuss die Ursache für unkontrollierte Äußerungen. Vereinzelt musste der Rettungsdienst anrücken, da Teilnehmer entweder wegen Erschöpfung zusammenbrachen oder beim Wildpinkeln in den Teich stürzten.

Ab 22 Uhr setzten Polizei Kiel und der Kommunale Ordnungsdienst die Nachtruhe im Schrevenpark durch. Schon vorher waren einige Musikanlagen mangels Energie durch die erschöpften Akkus ausgegangen. Da sich um 23 Uhr laut Polizei immer noch etwa 250 Personen im Schrevenpark aufhielten, wurde der Park geräumt. „So war um 23.30 Uhr die Ruhe hergestellt“, sagte Matthias Arends von der Polizeidirektion Kiel.

Vatertag in Kiel: Pfandsammler sind die Gewinner

Die Gewinner des Vatertags am Schrevenpark Kiel waren die Pfandsammler. Mit Handwagen zogen sie durch die Gruppen von Jugendlichen und füllten ihre Beute in Säcke. Die meisten Besucher der Vatertags-Feier brachten ihren Müll auch zu den aufgestellten Mülltonnen. Bei Einbruch der Dunkelheit stapelten sich dort jedoch schon Verpackungen und benutzte Grills.

Doch längst nicht alle waren so vorbildlich: Die Teams vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) fanden am Freitag eine vollständig vermüllte Parkanlage vor. Es lagen in großen Mengen Reste von Grillgeräten, Verpackungen und Flaschen auf der großen Wiese. Auch viele Scherben auf Wiesen und Wegen mussten beseitigt werden.

Der ABK hatte als Vorbereitung zum Vatertag zusätzlich 35 Kieler-Woche-Tonnen (je 120 Liter Fassungsvermögen) und fünf Glascontainer aufstellen lassen. Doch das reichte nicht. Sie waren zum Teil schon um 20 Uhr überfüllt.

Vatertag an der Kiellinie: Menschen genossen den Frühling

Ruhig und friedlich war auch die Lage auch an der Kiellinie bei der Reventlouwiese. Auch dort saßen am Abend noch Hunderte Menschen zusammen und genossen den Frühling.

Die Bilanz der Einsätze von Polizei und Ordnungsdienst soll im Laufe des Freitags kommen. Fest stand am Abend schon eins: Es war die mit Abstand größte Vatertags-Auflauf seit Jahren in Kiel.

