﻿Veloroute 10 in Kiel: Radweg zum Holstein-Stadion soll breiter werden

Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook. Drei Zählstellen belegen es: Kiels 4,3 Kilometer langer Premiumradweg „Veloroute 10“ wird sehr gut angenommen. Auf Höhe Grasweg nutzen täglich durchschnittlich rund 5000, am Kronshagener Weg 4000 und auf Höhe des Hasseldieksdammer Wegs 3000 Radfahrende die schnelle, nahezu unterbrechungsfreie Verbindung zwischen Hassee und Holstein-Stadion. Diese positive Bilanz zog der städtische Radverkehrsbeauftragte Uwe Redecker während der Ortsbeiratssitzung Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook.

An Werktagen gemessene Spitzenwerte von bis zu 7600 Radfahrenden am Tag zeigten, dass die Fahrradstraße vor allem als Alltagsroute für den Weg zu Arbeit, Universität und Schule dient, so Redecker. Die Breite von vier Metern erlaube es, nebeneinander zu fahren und sich begegnen zu können. Lediglich auf dem nördlich des Wissenschaftsparks befindlichen Radweg in Richtung Holstein-Stadion gebe es noch Ausbaubedarf. Dort beträgt die Breite zweieinhalb Meter, was mit dem hohen Aufkommen den Begegnungsverkehr „nicht mehr so richtig spaßig“ mache, betonte Redecker.

Ausbau der Veloroute 10 in Kiel: Kritik im Ortsbeirat an Flächenversiegelung für Radwegausbau

Ein Ausbau auf vier Meter Radweg plus zwei Meter Gehweg sei daher bereits geplant. Ganz kritiklos hinnehmen wollte Ortsbeiratsmitglied Niclas Köser (Die Politiker*innen) diese Ankündigung allerdings nicht. Köser hält die Veloroute zwar grundsätzlich für ein „sehr großartiges“ Projekt. Eine Verbreiterung auf sechs Meter führe jedoch zu einer unverhältnismäßigen Flächenversiegelung. Er sei „betrübt, dass die Natur, die die Menschen durch ihren Umstieg auf das Fahrrad eigentlich schützen wollen, nun im Bereich der Veloroute zerstört“ werde.

Pläne für Veloroute 10 in Kiel: Menschen sollen animiert werden, mit dem Rad zum Holstein-Stadion zu kommen

Für das beseitigte Grün gebe es Ersatz, entgegnete Redecker: „Wir bekommen eine Liste mit Ausgleichsflächen. Das ist ein ganz normales Verfahren.“ Anne Bayer (CDU) regte dennoch eine überdachte Planung an: „Es sind schon große Flächen, die der Natur dort entnommen werden. Vielleicht reicht es, den Weg mit fünf statt sechs Metern Breite zu bauen.“

Auch Marcel Schmidt (SSW) äußerte Verständnis, betonte im Hinblick auf den geplanten Neubau des Holstein-Stadions jedoch die Relevanz der Verbreiterung: „Wir möchten die Menschen ja animieren, nicht nur mit dem Auto zum Stadion zu kommen, sondern auch zu Fuß und mit dem Fahrrad.“ Die Veloroute 10 sei ein wichtiger Zubringer. Redecker sagte eine Vorstellung der finalen Pläne zu gegebener Zeit im Ortsbeirat zu.

Auf der Kiellinie wurde der Radverkehr stadteinwärts auf die Straße umgeleitet. Fahrrad-Piktogramme sollen auf die Doppelnutzung aufmerksam machen. © Quelle: Gritje Lewerenz

Regeln für Radverkehr auf der Kiellinie: Rechtsfahren ist Pflicht

Der Radverkehrsbeauftragte verwies auf die jährlichen Chancen-Mängel-Touren des Fahrradforums, bei denen sich jeder mit Hinweisen und Ideen einbringen könne. Die im September veranstaltete Tour führte entlang der Veloroute 1 zwischen der Wik und der Hörnbrücke. Auf der Kiellinie hatte die Umleitung des stadteinwärts führenden Radverkehrs auf die Straße für Kritik gesorgt. Redecker erläuterte noch einmal die Vorgaben: „In Deutschland gilt nach wie vor ein Rechtsfahrgebot.“

Bei zunehmendem Radverkehr – in Kiel liege der Anteil bei 25 Prozent – und angesichts höherer Geschwindigkeiten durch Pedelecs und breiterer Verkehrsmittel wie Lastenräder sei es wichtig, das Einhalten der Regeln zu beachten, so Redecker: „Wir haben sonst Unfallzahlen, die wir nicht haben wollen.“