﻿Veloroute für das Ostufer von Kiel: Bund zahlt den größten Batzen

Bezahlt wie bestellt: Der Bund fördert die geplante Veloroute auf der Werftstraße am Ostufer von Kiel mit 6,5 Millionen Euro. So hatte Kiel es beantragt. Die Förderung macht den größten Teil der Gesamtkosten in Höhe von etwa acht Millionen Euro aus. Die Hintergründe.

Der Radverkehr an der Werftstraße ist ausbaufähig. Dieser nur 1,50 Meter breite Radweg am Volkspark ist zu allem Überfluss in Wahrheit auch noch ein Fußweg. Radfahren ist darauf erlaubt.

Kiel. Rückenwind für die geplante Veloroute auf dem Ostufer: Der Bund fördert das Projekt mit 6,5 Millionen Euro. Das hat der Kieler Bundestagsabgeordnete Mathias Stein (SPD) bekannt gegeben. Die Veloroute Ost soll auf der Werftstraße starten und am Ostufer der Förde dereinst bis nach Neumühlen-Dietrichsdorf führen. Gesamtkosten: rund acht Millionen Euro. Den größten Teil bezahlt jetzt der Bund.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nationale Klimaschutzinitiative auch in Kiel

Nach Steins Angaben profitiert Kiel von der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Mit dem Förderprogramm unterstützt das Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) jährlich Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland. Die Stadt Kiel, das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung (Geomar) und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hatten gemeinsam das Verbundprojekt „Impuls für den Radverkehr – Förderoute Ost in der Landeshauptstadt Kiel“ ins Rennen geworfen. Mit Erfolg.

Mit der Bundesförderung „bringen wir die Verkehrswende in Kiel weiter voran“, sagt Stein erfreut. „Damit wird der Radverkehr in Kiel attraktiver und sicherer.“ Immer mehr Menschen in Kiel stiegen auf das Fahrrad um. Stein kündigt an: „Mit dem ersten Bauabschnitt zwischen dem Klausdorfer Weg und der Großen Ziegelstraße soll es bereits im Februar 2023 losgehen.“ Das reicht vom Werftpark bis hinter den Schwanensee.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freude im Ortsbeirat über Veloroute auf der Werftstraße

Torsten Stagars freut das. Der Vorsitzende des Ortsbeirats Neumühlen-Dietrichsdorf/Oppendorf hat beobachtet, dass der Fahrradverkehr auch auf dem Ostufer deutlich zunimmt. „Aber die Radwege geben das nicht her“, beklagt der Sozialdemokrat. Lieber heute als morgen wünscht Stagars sich deshalb die Veloroute Ost. Der Ortsbeiratsvorsitzende mahnt aber an: „Dann müssen auch die Zuwegungen von Schönkirchen und von Mönkeberg her gemacht werden!“ Auch Radwege in den angeschlossenen Stadtteilen Ellerbek, Wellingdorf und Neumühlen-Dietrichsdorf müssten ertüchtigt werden.

Den Ball spielt Peter Bender in die Ortsbeiräte zurück. Der Leiter des Kieler Tiefbauamts erinnert an einen Aufruf an die Stadtteilgremien, sie sollten Radwege mit Ausbesserungsbedarf melden. Da sei noch nicht viel gekommen, berichtet Bender und versichert: „Das Geld ist da.“

Geomar und CAU bauen Fahrradstellplätze

Das Geld aus Berlin ist hingegen noch nicht da. „Wir warten jetzt auf den Förderbescheid“, sagt Bender. Er rechnet aber wie Stein fest mit einem Baubeginn im Februar. Der Anteil der Stadt an der Bundesförderung betrage wie erwartet 5,9 Millionen Euro, erläutert Bender. Der Rest gehe an die Projektpartner Geomar und CAU – für Fahrradstellplätze.