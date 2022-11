Transall aus Hohn sollen Buschbrände in Australien löschen

Drei Transall der Luftwaffe aus Hohn bekommen eine neue Zukunft. Die Maschinen sollen zukünftig in Australien eingesetzt werden. Eine zivile Fluggesellschaft hat die Maschinen von der Bundeswehr gekauft. In Hohn läuft bereits die Erprobung. Auch in Kiel ist das hörbar.