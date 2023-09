Gelebte Leidenschaft

Am Stammtisch diskutieren sie über den Sternenhimmel, danach geht es mit dem Teleskop raus in die Nacht: Die Hobby-Astronomen vom Astro-Team in Kiel wissen zu begeistern – einige Schüler in Hassee ganz besonders.

