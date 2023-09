﻿Nach PR-Desaster um Aminata Touré-Besuch: Kieler Boxstall sucht sich neue Halle

Der Boxclub „Unlimited Boxing“ hat sich nach dem PR-Destaster im Rahmen des Besuchs von Sozialministerin Aminata Touré in Kiel eine neue Halle gesucht. Der Verein war in die Kritik geraten, da der Vermieter der von ihm genutzten Boxhalle dem rechtsradikalen Spektrum zugeordnet wird. Auch der Ministerin blies Gegenwind entgegen.

Kiel. Harte Monate liegen hinter dem Verein „Unlimited Boxing“. Die Ehrenamtler sahen sich massiven Anfeindungen ausgesetzt, nachdem Sozialministerin Aminata Touré sie besucht und mit ihnen geboxt hatte. Sie gerieten ebenso wie die Ministerin selbst in scharfe Kritik, weil der Vermieter ihrer Trainingshalle in Ellerbek – der Kieler Boxpromoter Rene H. – der rechtsextremen Szene zugeordnet wird. „Wir wurden mit dem Vermieter über einen Kamm geschoren“, erzählt Akbulat Uzuev, Boxtrainer bei „Unlimited Boxing“, bedrückt. Sein Club hat jetzt Konsequenzen gezogen und startet nun in einer neuen Halle in Gaarden-Süd neu durch.