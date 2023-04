﻿Das bietet die Kieler Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag

Mit regelmäßigen Veranstaltungen sollen mehr Besucher in die Kieler Innenstadt gelockt werden. Mit „Kiel blüht auf“ soll am Wochenende der Frühling begrüßt werden. Neben einem Beachvolleyball-Turnier und Mitmach-Aktionen gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag.

Kiel. Der Frühling naht – und damit auch die nächste Veranstaltung, die mehr Besucherinnen und Besucher in die Kieler Innenstadt locken soll. Mit „Kiel blüht auf“ feiert die City am Wochenende von 10 bis 18 Uhr das Frühlingserwachen. Damit verbunden ist ein verkaufsoffener Sonntag ab 13 Uhr. Neben den Läden in der Innenstadt haben am Sonntag auch die Geschäfte in der Holtenauer Straße und Möbel Höffner geöffnet – ebenfalls von 13 bis 18 Uhr.