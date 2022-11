﻿Verkaufsoffener Sonntag in Kiel: So wurde das Angebot angenommen

Verkaufsoffener Sonntag in der Holstenstraße lockt viele Menschen in die Kieler Innenstadt

Zahlreiche Menschen zog es am verkaufsoffenen Sonntag in die Geschäfte in Kiel. Neben Kerzenziehen, Laternenbasteln und Laternenumzug gab es ab 17.30 Uhr auch das Kieler Lichtermeer zu sehen.

