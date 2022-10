﻿„Die Leute kaufen trotzdem alles“: Kieler Innenstadt boomt am verkaufsoffenen Sonntag

Von Kaufzurückhaltung nichts zu spüren: Am Wochenende mit dem verkaufsoffenen Sonntag boomte es in Kiel. In der Innenstadt mit dem Bauernmarkt, in der Holtenauer Straße, im Citti Park und im Sophienhof waren zehntausende Menschen unterwegs.

Kiel. Volle Einkaufsmeilen und volle Geschäfte, volle Shoppingcenter und Märkte: Die Menschen ließen sich vom wechselhaften Wetter, hoher Inflation und miesen Wirtschaftsprognosen nicht aufhalten und gingen am Wochenende in Kiel bummeln. Vor allem am verkaufsoffenen Sonntag boomte es an mehreren Orten in der Stadt. Trotz schwindender Kaufkraft ist die Kauflust in Kiel offenbar so hoch wie lange nicht.

"Einfach fantastisch zu sehen, wie viele Leute hier sind", schwärmt Alisa Götzke bei einem Gang durch die Holstenstraße am späten Sonntagnachmittag. Sie ist bei Kiel Marketing für den Bauernmarkt verantwortlich, der von Freitag bis Sonntag die Innenstadt ordentlich belebte: "Insgesamt hatten wir an den drei Tagen über 150.000 Besucher und Besucherinnen. Den Bauernmarkt gab es zwar auch in der Coronazeit, aber die Menschen lechzen einfach immer noch jeder Möglichkeit rauszukommen. Es brummt."