﻿CDU-Kritik an Kämpfer: „Armutszeugnis für einen Oberbürgermeister“

Kiel. Die Poller müssen weg, die temporäre Einstellung der Buslinie 60S soll rückgängig gemacht werden – und das Baustellenmanagement in Kiel sei ohnehin eine Katastrophe. Die Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstagabend nutzte insbesondere die CDU, um mit der Verkehrspolitik der Kooperation abzurechnen. Auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer stand im Zentrum der Kritik. Der OB wehrte sich gegen die Vorwürfe, gestand aber ein, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist ein Armutszeugnis für einen Oberbürgermeister!“ Mit drastischen Worten kommentierte die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Antonia Grage die Entscheidung der KVG, die Buslinie 60S ab dem 17. Juli bis zum Ende der Sommerferien am 25. August einzustellen. Die KVG begründet das vorübergehende Aus mit den vielen Baustellen in der Stadt und damit einhergehenden längeren Fahrzeiten. Dadurch entstehe einen Personalmehrbedarf. „Wir haben Verständnis, dass die KVG Fahrten einschränkt wird, aber kein Verständnis dafür, dass es wieder die 60S trifft“, sagt Grage. Die Linie verbindet die beiden Kieler Hochschulen CAU und FH.

CDU kritisiert „katastrophales Baustellen-Management“ in Kiel

Grage macht das „katastrophale Baustellen-Management“ der Stadt und namentlich Ulf Kämpfer dafür verantwortlich, dass die Busse im Stau stehen und fordert eine Neuausrichtung. „So darf es nicht weitergehen.“ Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende verwies ebenfalls auf die Rettungsdienste und Einsatzkräfte, die in den Staus in der Stadt wichtige Zeit verlieren würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Kritik wollte Kämpfer partout nicht auf sich sitzen lassen. „Es ist infam zu behaupten, dass die Rettungsdienste ihre Zeiten nicht einhalten.“ Diese Behauptung würde dem „tollen Job“ nicht gerecht werden, den die Einsatzkräfte machen.

Kämpfer erteilt Wiederaufnahme der 60S eine Absage

Tatsächlich lag der sogenannte „Erfüllungsgrad der gesetzlichen Hilfsfrist“ von zwölf Minuten Anfang Juni bei 96,61 Prozent. Allerdings handelt es sich dabei um einen Durchschnittswert, der sich aus allen Einsätzen ergibt – darin enthalten sind also auch Fahrten in den Randzeiten oder in der Nacht, wenn nahezu kein Verkehr auf den Straßen ist.

Auch der Wiederaufnahme der 60S erteilte Kämpfer eine Abfuhr. „Wir haben lange mit der KVG zusammengesessen“. Eine andere Möglichkeit als die Einstellung während der Sommerferien hätte es aufgrund der Personalsituation nicht gegeben. Kämpfer gesteht ab auch: „Es ist doof, dass es nicht anders geht.“

Kämpfer wehrt sich gegen Vorwurf des „Wild-Pollerns“

Dass nicht alles rund läuft, räumte Kämpfer auch bei der Debatte über Poller ein. Er wiederholte seine bereits im KN-Interview getätigte Aussage, dass die Kommunikation mit der Bevölkerung besser werden müsse. Die Poller an der Blücherstraße, vor dem Alnatura-Markt in der Waitzstraße sowie vor der Apotheke in der Holtenauer Straße/ Ecke Beselerallee, die die CDU umgehend abbauen lassen will, seien laut Kämpfer jedoch allesamt in Absprache aufgestellt worden. „Es gibt kein wildes Pollern in der Stadt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterstützung bekam der Oberbürgermeister vom Grünen Ratsherrn Maik Kristen. „Die Poller werden nicht aufgestellt, um jemanden zu ärgern, sondern um für Sicherheit zu sorgen und zu gewährleisten, dass geltendes Recht eingehalten wird.“

Lesen Sie auch

Auch SPD-Ratsherr Volkhard Hanns verteidigte das Aufstellen der Poller. „Es gibt nicht zu wenig Parkplätze in Kiel, sondern zu viele Autos.“ Wie er sich denn erkläre, dass die SPD-Kreisvorsitzende Gesine Stück öffentlich gefordert hatte, den „Pollerwahnsinn zu stoppen“, wollte Antonia Grage daraufhin von Hanns wissen. „Das Grundgesetz gilt auch für meine Kreisvorsitzende“, verwies Hanns auf die Meinungsfreiheit.

KN