﻿Wo krachte es in Kiel am häufigsten? Das ist die Unfall-Bilanz 2022

Kiel. Erstmals seit 2014 ist die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen in Kiel im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Rund die Hälfte dieser 1167 Personen sind Radfahrer (517) und E-Scooter-Fahrer (69). Das geht aus dem Verkehrsunfallbericht der Polizeidirektion Kiel hervor, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Insgesamt hat die Polizei demnach 8064 Unfälle im Jahr 2022 in Kiel registriert – das sind 55 weniger als im Vorjahr. 84 Prozent davon waren sogenannte Bagatellunfälle, bei denen weder Personen verletzt wurden noch eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit zugrunde liegt. Die Gesamtzahl bleibt nach einem kontinuierlichen Anstieg bis zum Jahr 2019 weiterhin auf dem niedrigeren Niveau der Jahre 2020 und 2021.

„In der Pandemie waren weniger Personen unterwegs. Dass die Zahl der Unfälle jedoch 2022 nicht wieder auf Vor-Corona-Niveau angestiegen ist, können wir uns nicht genau erklären“, erläutert Sven Petersen, Leiter des Sachgebietes Verkehr. „Wir vermuten aber, dass die Zahlen in den kommenden Jahren eher wieder steigen werden.“

Das sind Unfallschwerpunkte in Kiel

Besonders oft gekracht hat es an den besonders verkehrsträchtigen Bereichen am Waldwiesenkreuz und an der Kreuzung von Kaistraße und Stresemannplatz (jeweils neun Mal). Dort kam es vor allem zu Abbiegeunfällen. „Ein Problem ist hier, dass die Radfahrer alle auf der linken Seite fahren“, erklärt Petersen. Auch der Joachimplatz (acht Mal), die Kreuzung von Ostring und Konrad-Adenauer-Damm sowie von Westring und Gutenbergstraße (je sieben Mal) sind laut Polizei oft betroffen. Bemerkenswert sei aber, dass der größte Unfallschwerpunkt im Jahr 2021, die Kreuzung von Westring und Schützenwall, erstmals unauffällig gewesen sei.

An den meisten Unfällen sind nach wie vor Pkw (944) beteiligt, verletzt wurden 376 Pkw-Fahrer. Die Zahlen sind aber seit 2017 rückläufig. Anders sieht es bei den Radfahrern aus: Hier steigen die Zahlen seit zehn Jahren: Mit 535 liegt die Zahl der Unfallbeteiligungen auf dem zweithöchsten Wert seit 2013.

Verkehrssicherheitsbericht der Landeshauptstadt Kiel wurde vorgestellt von Sven Petersen, Leiter Sachgebiet Verkehr (li.) und seinem Vertreter Sven Clausen. © Quelle: Ulf Dahl

Fünf Verkehrstote in Kiel – zwei davon waren Radfahrer

Nachdem es 2021 erstmalig seit 1950 keinen einzigen Verkehrstoten zu beklagen gab, waren es im vergangenen Jahr fünf Personen – darunter zwei Radfahrer: Ende Oktober verstarb ein 80-jähriger Radfahrer im Krankenhaus, nachdem in der Holtenauer Straße die Beifahrertür eines Pkw unachtsam geöffnet worden war und den Mann erfasst hatte. Mitte November überquerte ein 24 Jahre alter Radfahrer den Hasseldieksdammer Weg und stieß mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw zusammen. Der Mann verstarb an der Unfallstelle.

Auffällig ist auch, dass besonders viele Pedelecs in Unfälle verwickelt wurden. 146 waren es im vergangenen Jahr – 78 Prozent mehr als im Vorjahr. „Seit Beginn der Erfassung im Jahr 2014 sind hier stetig stark ansteigende Fallzahlen festzustellen“, so Sven Clausen, stellvertretender Leiter des Sachbereichs Verkehr. „Viele nutzen die Räder mit Tretunterstützung auch für Dienstfahrten.“ Viele Radwege seien sehr schmal, oder es werde der schnellste Weg genommen. „Der ist aber nicht immer der sicherste“, so Clausen. Bei Bau von neuen Radwegen werde eng mit der Stadt zusammengearbeitet, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

Auch E-Scooter-Fahrer oft an Unfällen beteiligt

Durch den drastischen Anstieg der Zahl von E-Scootern in Kiel gibt es auch immer mehr Unfälle mit den Gefährten, so Clausen. Kam es 2020 zu 18 solchen Unfällen, waren es 2021 bereits 66, im abgelaufenen Jahr stieg die Zahl auf 85. In 64 Fällen waren die E-Scooter-Fahrer hauptverantwortlich für den Unfall. 69 Personen zogen sich Verletzungen zu. „Oft sind die Nutzer alkoholisiert auf den Rollern angetroffen worden“, berichtet Petersen. „Es ist im Bewusstsein offenbar noch nicht angekommen, dass hier dieselben Promillegrenzen wie bei allen Kraftfahrzeugen gelten.“

Stichwort Alkohol und Drogen: Im vergangenen Jahr stellte die Polizei 239 straf- oder ordnungsrechtliche Trunkenheitsfahrten fest. Betäubungsmittel konsumierten 155 Personen. Es kam zu 96 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss und 25 Unfällen unter Drogeneinfluss.

Und wie sieht es bei den Tempo-Sündern aus? Von 38 292 gemessenen Fahrzeugen fuhren laut dem Bericht der Polizei 4393 zu schnell. In 19 dieser Fälle war ein Fahrverbot die Folge. Im Vorjahr waren von 32 669 gemessenen Fahrzeugen 3435 zu schnell unterwegs gewesen, und es waren sechs Fahrverbote ausgesprochen worden.

Die Polizei will die Radfahrer und E-Scooter-Fahrer künftig noch stärker in den Fokus ihrer Arbeit nehmen und neben Kontrollaktionen auch weiter präventive Kampagnen starten.