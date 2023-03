Vermisste Elfjährige aus Kiel wieder da

Vorläufige Festnahme nach Bedrohung mit Messer im Zug von Kiel und Raub

In der vergangenen Woche wurde ein junger Mann im Zug von Kiel mit einem Messer bedroht, zum Aussteigen am Bahnhof Elmschenhagen gedrängt und dort beraubt. Nun hat die Kieler Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Er wurde am Freitag im CAP am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen.