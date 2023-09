Wegen eines Rattenbefalls musste die Grundschule am Sonderburger Platz in Kiel-Wik zuletzt auf die warme Mittagsverpflegung verzichten. Kinder und Eltern müssen vorerst improvisieren.

Kiel. Für die Kinder an der Grundschule am Sonderburger Platz in Kiel-Wik konnte es zeitweise kein warmes Mittagessen in der Schule mehr geben. Schuld daran waren Ratten, die in der Schulküche ihr Unwesen trieben.