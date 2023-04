Versuchter Diebstahl in Kiel: Mann und Frau wollten Zigarettenautomaten knacken

In Kiel-Elmschenhagen wollten zwei Personen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Zigarettenautomaten aufhebeln. Ein Zeuge rief die Polizei – gegen die beiden mutmaßlichen Täter wird nun ermittelt.

Kiel. Zwei Personen haben in Kiel-Elmschenhagen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und rief die Polizei. Die Tatverdächtigen – ein Mann und eine Frau – konnten kurze Zeit später festgenommen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht von Sonntag auf Montag rief ein Zeuge gegen 3.30 Uhr bei der Polizei an. Der Grund: Er beobachte gerade, wie eine Person in der Innsbrucker Allee versuche, in Kiel-Elmschenhagen einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine zweite Person stehe daneben.

Lesen Sie auch

Als die Polizei eintraf, flüchteten beide Personen. Den 38 Jahre alten Tatverdächtigen konnte die Polizei noch in Tatortnähe festnehmen. Seiner 37-jährigen Komplizin gelang kurzzeitig die Flucht. Bald darauf wurde jedoch auch sie eingefangen. Auf der Wache wurden beide erkennungsdienstlich behandelt. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall kamen sie wieder frei.