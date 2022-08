Versuchter Raub: Mann in Kiel-Gaarden mit Messer bedroht

Nach einem versuchten schweren Raub in Kiel-Gaarden sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Donnerstag einen 33-Jährigen am Vinetaplatz in Kiel-Gaarden mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.