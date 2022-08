﻿Versuchter Totschlag: Frühe Unterbrechung im Prozess gegen Mehmet K.

Fünf Schüsse soll Mehmet K. am 9. September 2021 auf den neuen Freund seiner getrennt lebenden Ehefrau abgegeben haben – den ersten in Richtung Kopf. Doch sein Verteidiger stellt die Schüsse als „Denkzettel“ dar. Der Prozess in Kiel ist daher kurz nach seinem Beginn schon wieder unterbrochen.

Kiel. Der 45-jährige Mehmet K. soll am 9. September 2021 versucht haben, den neuen Freund seiner getrennt lebenden Ehefrau zu töten. So sieht es die Kieler Staatsanwaltschaft im am Montag begonnenen Prozess vor dem Landgericht Kiel. Es wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag vor. Dieser schweigt zum Prozessauftakt.

Seinem Opfer, das im Verfahren auch als Nebenkläger auftritt, soll K. an diesem Tag in einem Mehrfamilienhaus in Kiel-Gaarden aufgelauert haben. Dort lebte seine Noch-Ehefrau mit dem gemeinsamen Sohn. Laut Staatsanwaltschaft verließ der neue Freund gegen 3 Uhr nachts die Wohnung, der Angeklagte näherte sich ihm dann vom Dachboden aus, hielt eine Pistole an seinen Kopf und drückte ab.