Vertrauliche Spurensicherung nach Gewalt und K.-o-Tropfen: behutsam, aber akribisch

Kiel. Es gibt da diesen einen Fall, der Nadine Wilke-Schalhorst (46) nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. „Eine Frau hat beim Feiern Schlimmes erlebt, sie hätte sterben können“, berichtet die Oberärztin am Institut für Rechtsmedizin am UKSH. Wilke-Schalhorst untersucht in ihrer Arbeit Gewaltbetroffene. Die Frau sei „schwer traumatisiert“ worden.

Wilke-Schalhorst ist oberärztliche Koordinatorin des Projekts Vertrauliche Spurensicherung in Schleswig-Holstein. In der Rechtsmedizinischen Ambulanz am Campus der Uniklinik in Kiel, Lübeck und anderen Standorten können sich Jugendliche, Erwachsene oder Senioren mit äußerlich sichtbaren Verletzungen vorstellen. Ohne Kosten, auch ohne polizeiliche Anzeige.

Es geht um Verdachtsfälle von Kindesmisshandlung, häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe. Seit 2015 wurden der Ärztin zufolge bislang 1256 Patientinnen und Patienten durch Ärzte der Rechtsmedizin untersucht, davon 228 im Jahr 2022.

Übergriffe zur Kieler Woche: Schnelles Handeln ist wichtig

Wilke-Schalhorst sagt es ganz deutlich: „Wenn es große Menschenansammlungen gibt, wie zur Kieler Woche, denn treten allgemein mehr Gewaltdelikte auf, ausgelöst oft durch übermäßigen Alkoholkonsum.“ Die Geschichten von Frauen, die Übergriffe erlebt haben, ähnelten sich: „Man ist unterwegs, will feiern, hat den Eindruck, gar nicht so viel getrunken zu haben. Dabei war es doch eine ganze Menge.“ Und dann komme es vor, dass Personen die hilflose Lage ausnutzten.

Gerade bei dem Verdacht auf sexuelle Übergriffe im Zusammenhang mit Alkohol, Drogen, Medikamenten oder K.-o.-Tropfen sei es wichtig, sich zeitnah vorzustellen, betont die Ärztin. Denn viele Substanzen lassen sich nur für kurze Zeit nachweisen.

Proben wie Blut und Urin oder Abstriche (DNA-Spuren) werden oft schon in der Notaufnahme oder Gynäkologie genommen. Die Rechtsmedizin stellt Sets dafür zur Verfügung. Aus den Kliniken habe man einen deutlichen Anstieg bei dem Gebrauch dieser Sets verzeichnet, so die Ärztin.

Im Jahr 2021 kamen demnach 41 zurück in die Gerichtsmedizin, 2022 waren es 66. „Das waren interessanterweise alles Sets aus dem Kontext sexualisierte Gewalt“, berichtet die Ärztin. Ein Anstieg an Delikten lasse sich daraus aber nicht ableiten.

Untersuchungsraum mit Kuscheltieren in der Rechtsmedizin in Kiel

Viele Ärzte, auch in den Notaufnahmen, hätten häufig indes nicht die Kapazitäten, Verletzungen detailliert zu dokumentieren. Das übernehmen die Spezialisten im Institut für Rechtsmedizin. Am UKSH in Kiel, Gebäude U35, vermessen sie die Spuren von Gewalt. Ein lichtdurchfluteter Raum, Kuscheltiere auf der Fensterbank, Maßband und Mullbinden in einem Regal – hier werden die Betroffenen schrittweise untersucht.

Ob Hämatome an Armen, Brüsten oder Oberschenkelinnenseiten, Bissverletzungen, Kratzspuren, Schürfungen, Würge- oder Strangulationsmale am Hals – die Ärzte vermessen, fotografieren und verzeichnen alles, wenn die Betroffenen dies wollen. Auch die Lokalisation, Größe, Beschaffenheit, Anordnung, Farbe, Wundränder.

Denn später geht es um die Rekonstruktion eines Geschehens und um die Frage der Glaubhaftigkeit, insbesondere bei Sexualdelikten, wenn Aussage gegen Aussage steht. Umso wichtiger sei es für eine gerichtsfeste Dokumentation, dass objektivierbare Befunde gut dargelegt würden, betont Ärztin Nadine Wilke-Schalhorst. Die juristische Bewertung sei dann der nächste Schritt.

Rechtsmedizinerin des UKSH: Warme Worte für eine besondere Frau

Wie es den Frauen geht, wenn sie untersucht werden? Jede reagiere auf ein Trauma unterschiedlich, so die Oberärztin. „Wir treffen auf Frauen, die ohne Zweifel massive Gewalt erlebt haben, aber stark gefasst wirken.“ Es gebe aber auch psychisch sehr belastete Frauen mit verhältnismäßig wenig Verletzungen. Für die Rechtsmedizinerin sei es bei aller Empathie wichtig, „eine gewisse professionelle Distanz“ zu wahren. Die brauche sie, um in einer Gerichtsverhandlung als Sachverständige objektiv zu sein. „Da hat Emotionalität nichts zu suchen.“

Warme Worte findet Nadine Wilke-Schalhorst allerdings für die Frau, deren schwerer Fall sie persönlich so betroffen gemacht habe. Sie habe sie einige Jahre später in einem anderen Kontext wiedergetroffen. „Vor dieser jungen Frau ziehe ich meinen Hut. Sie hat für sich wieder ins Leben gefunden.“

KN