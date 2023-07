Video: Dritte Kesselhaus-Sprengung am Kraftwerk Kiel zum Nachschauen

Kiel. Mehr als 10 000 Tonnen wiegt die Stahlkonstruktion mit Kessel, die am Mittwochnachmittag nach drei Sprengungen endlich umgefallen ist. Die ersten beiden Detonationen am Kraftwerk Kiel brachten am Dienstag nur Teile des Gebäudes zum Einsturz. Eine dritte Sprengung am Mittwochnachmittag sorgte nun offenbar dafür, das standhafte Gebäude dem Erdboden gleichzumachen.

Schauen Sie sich die Berichte von Kerstin Tietgen und Frank Behling von den Sprengungen am Kraftwerk Kiel noch einmal in den Videos an. Aktuelle Informationen zum Geschehen rund um die Sprengung erhalten Sie zusätzlich in unserem Liveblog.

Video: Dritte Sprengung am Kraftwerk Kiel

Ihnen wird das Video nicht richtig angezeigt? Sie können es auch direkt auf unserer Facebook-Seite schauen.

Video: Zweite Sprengung am Kesselhaus

Die zweite Sprengung am Kraftwerk Kiel erfolgte am Dienstagabend. Schauen Sie sich die Detonation hier noch einmal an.

Im Video: Erster Versuch der zweiten Sprengung des Kesselhauses

Nach der ersten Sprengung wurde ein zweiter Versuch zunächst verschoben, wie hier im Video zu sehen ist.

Video: Die erste Kesselhaus-Sprengung am Kraftwerk Kiel

Wie die erste Sprengung am Kesselhaus Kiel ablief, können Sie hier im Video noch einmal nachverfolgen.

Im Vorfeld der Sprengung am Gemeinschaftskraftwerk Kiel wurden bereits alle Teile des Kesselhauses demontiert. Nur das Stahlgerippe stand vor der Detonation noch. Der fast 130 Meter hohe Schornstein bleibt zunächst. Er soll erst gesprengt werden, wenn die Abrissfirma die Trümmer des Kesselhauses zerkleinert und abtransportiert hat.

